سياسة
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خسائر حفتر تتسع وأردوغان والسراج يبحثان مذكرتَي التفاهم الأمنية والعسكرية
أردوغان والسراج بحثا في اتصال هاتفي خطوات تنفيذ مذكرتي التفاهم بين البلدين، وكانت الساعات الأخيرة شهدت تحييد 12 مسلحاً وتدمير منصتي دفاع جوي روسية وطائرة مسيرة صينية و3 مخازن ذخيرة وعربة صواريخ غراد و8 آليات مسلحة تابعة لحفتر.
خسائر حفتر تتسع وأردوغان والسراج يبحثان مذكرتَي التفاهم الأمنية والعسكرية
أردوغان والسراج يبحثان خطوات تنفيذ مذكرتي التفاهم بين البلدين / AA
17 مايو 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين البلدين، في الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة اتساع خسائر مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في قاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب العاصمة طرابلس ومحيطها.

أردوغان والسراج يتباحثان

تلقى السراج اتصالاً هاتفياً من الرئيس أردوغان حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية.

وأفاد البيان أن الجانبين ناقشا الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط.

كما بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات هجوم مليشيا خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، فضلاً عن عدد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الطرفان الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار البيان، إلى أن الرئيس أردوغان وجه الدعوة للسراج لزيارة تركيا، وقبلها الأخير على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعدها بـ 3 أيام دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ رسمياً.

خسائر حفتر تتسع

أوضح رسم بياني (إنفوغرافيك) نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، عبر فيسبوك، أن أبرز خسائر حفتر تضمنت "منظومتي بانتسير الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات موضوعتين على سيارة MAN-SX45، وطائرة مسيرة من نوع وينغ لونغ صينية الصنع".

وتضمنت الخسائر أيضاً "تحييد 12 عنصراً إرهابياً بين قتيل وجريح، وتدمير 3 مخازن ذخيرة (دشمات)، وعربة صواريخ غراد، و8 آليات مسلحة".

وشن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها "بركان الغضب" في 13 من الشهر ذاته.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج.

و"الوطية"، آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيات حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوماً تهديداً قوياً على مدن الساحل الغربي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة، استهدف خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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