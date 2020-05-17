توصل الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه عبد الله عبد الله، إلى اتفاق بتقاسم السلطة، ينهي الأزمة السياسية المستمرة بالبلاد منذ نحو 8 أشهر.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، الأحد، أن غني وعبد الله وقعا اتفاقاً ينهي الأزمة السياسية المستمرة منذ انتخابات الرئاسة في 28 سبتمبر/أيلول 2019.

وبموجب الاتفاق، سيرأس عبد الله "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية"، ويقوم بتعيين نصف أعضاء الحكومة .

كما رفع الرئيس الأفغاني بموجب نفس الاتفاق، رتبة نائبه الأول العسكرية عبد الرشيد دوستم، ليمنحه لقب "مارشال".

وبهذا، سيتولى عبد الله عبر رئاسة المجلس، الإشراف على محادثات السلام المزمعة مع حركة طالبان.

وكان عبد الله قد اعترض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة بالبلاد فوز منافسه غني فيها بنسبة 50.6%، معتبراً نفسه الفائز.

هذا ورحبت الخارجية التركية بالاتفاق وقالت الوزارة في بيان، "نرحب باتفاق اليوم لتشكيل حكومة شاملة وواسعة النطاق، وإنهاء الأزمة السياسية في أفغانستان التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر/أيلول الماضي".

وأضاف البيان: "نتمنى أن يجري تنفيذ الاتفاق بشكل عادل وتسود روح الشراكة بين أعضاء الحكومة المرتقبة". داعياً أطراف الاتفاق إلى العمل في وئام من أجل مصالح الشعب الأفغاني، والتركيز على المحادثات مع حركة طالبان "من أجل تحقيق سلام دائم".

وأكد البيان، أن تركيا ستواصل التعاون عن قرب مع الحكومة الجديدة في أفغانستان الشقيقة.

وفي وقت سابق حاولت الولايات المتحدة الأمريكية دفع الطرفين إلى الاتفاق لعدم الإضرار بعملية السلام، إلا أن تلك المحاولات فشلت طوال الفترة الماضية.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت الدوحة، اتفاقاً بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، في العام نفسه.