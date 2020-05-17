ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 109 آلاف و962، بعد تعافي 1825.

وحسب بيانات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، ارتفعت وفيات الفيروس إلى 4140، بعد تسجيل 44 وفاة.

أمّا عدد الإصابات فبلغت 149 ألفاً و435، بعد تسجيل 1368 إصابة.

وبلغ عدد اختبارات كورونا، مليوناً و624 ألفاً و994، حسب البيانات نفسها.

وتعليقاً على البيانات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن تراجع الإصابات الجديدة جاء في المستوى المتوقع.

وأشار قوجه في تغريدة على تويتر، إلى أهمية الأيام التي التزم خلالها المواطنون المنازل بموجب التدابير، في منع انتشار الفيروس.