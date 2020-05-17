سياسة
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تركيا تهدف لجذب سيّاح 70 دولة خلال الموسم الحالي
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، إجراء مباحثات رسمية مع 70 دولة مختلف حول العالم، بهدف جذب السياح منها، عقب افتتاح الموسم السياحي لهذا العام فيما ستحدد مجموعة من المعايير الخاصة باستقبال السياح.
تركيا تهدف لجذب سيّاح 70 دولة خلال الموسم الحالي
وزارة الثقافة والسياحة التركية  تعلن إجراء مباحثات رسمية مع 70 دولة مختلف حول العالم بهدف جذب السياح منها / AA
17 مايو 2020

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، إجراء مباحثات رسمية مع 70 دولة، بهدف جذب السياح منها، عقب افتتاح الموسم السياحي لهذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان، الأحد، أن استعدادات الموسم السياحي لهذا العام، تتواصل على الصعيد المحلي والدولي، وبشكل مكثّف، لا سيما في ظل التغيّرات التي طرأت على العالم، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح البيان أن المباحثات الرسمية في هذا الإطار، متواصلة مع قرابة 70 دولة تصدّرت رعاياها السيّاح الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، خلال السنوات الماضية.

وأبرز هذه البلدان، هي ألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، واليابان، وروسيا، والتشيك.

وفي هذا الإطار، أرسلت تركيا خطابات رسمية للبلدان الـ70، تشرح فيها التدابير المتخذة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى التي على صلة بها، مثل المواصلات والسكن، فضلاً عن التدابير الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا.

ونقل البيان عن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، قوله إن المباحثات الرسمية تُجرى من قِبَله شخصياً ومن قبل وزير الخارجية، مولود جاوش أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين في كلتا الوزارتين.

وأضاف أن الخطابات الرسمية المرسلة إلى البلدان الـ 70، أكدت على توفير تركيا للأجواء السياحية المناسبة، والظروف اللازمة لذلك.

كما تطرقت الخطابات الرسمية إلى التدابير الجديدة المتخذة بسبب كورونا، في جميع القطاعات التي على صلة بالسياحة، وفقاً لما ذكره أرصوي.

وأوضح الوزير التركي أنه وعقب إرسال الخطابات الرسمية هذه، يقوم هو شخصياً، بالتواصل مع مسؤولي تلك البلدان، لإطلاعهم على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالأمر.

وأوضح أن وزارة الثقافة والسياحة التركية ستحدد مجموعة من المعايير الخاصة باستقبال السياح، عبر التعاون مع وزارة الصحة والمجلس العلمي الخاص بمكافحة الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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