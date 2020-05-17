سجلت إسبانيا، أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أكثر من شهرين، حيث تراجعت إلى 87 خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 281 ألفا و752، إثر تشخيص 9 آلاف و709 حالات جديدة، لترتقي بذلك إلى المرتبة الثانية عالمياً بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

وأفادت معطيات وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 27 ألفا و650، إثر وفاة 87 شخصاً، وهي أدنى حصيلة يومية للوفيات في إسبانيا منذ 12 مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 231 ألفا و119، بعد ت شخيص 421 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى أكثر من 147 ألف حالة.

نسبة مساحة البلاد التي دخلت المرحلة الثانية من عملية العودة للحياة الطبييعة تدريجياً، سترتفع من 51 إلى 70% اعتباراُ من يوم غد الاثنين - رئيس الوزراء الإسباني - بيدرو سانشيز

في المقابل، بلغ عدد الوفيات بكورونا في روسيا ألفين و631، بعد تسجيل 94 وفاة جديدة، بحسب معطيات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 67 ألفا و373، بعد تماثل 4 آلاف و207 أشخاص للشفاء.

وبحسب موقع "Worl dometer" المتخصص برصد ضحايا كورونا، تخطت روسيا إسبانيا بعدد الإصابات وارتقت إلى المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.وتعد العاصمة موسكو، أكثر المدن تضرراً من الفيروس، حيث بلغت الإصابات فيها 142 ألفا و824، إثر تشخيص 3 آلاف و855 حالة جديدة.

في حين وصل عدد الوفيات بموسكو إلى 1503، بعد وفاة 71 مصابا.وإجمالا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 4 ملايين و736 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 313 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و819 ألفا.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 4 ملايين و737 ألفاً، توفي منهم ما يزيد عن 313 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و822 ألفاً.