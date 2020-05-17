عثرت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد، على جثة السفير الصيني في تل أبيب بمنزله بمدينة هرتسليا قرب تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية إنه عُثر على دو في ميتاً في منزله بهرتسليا قرب تل أبيب.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في ملابسات الوفاة، دون مزيد من التفاصيل عما إذا كانت وراء الواقعة دوافع جنائية أم إن الوفاة طبيعية.

وشغل دو في مهام منصبه سفيراً لبكين في تل أبيب في فبراير/شباط الماضي، وفق المصدر ذاته.

وحتى الآن لم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الصيني حول الواقعة.

والجمعة انتقد سفير الصين لدى تل أبيب، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول "خطورة الاستثمارات الصينية في إسرائيل".

والأربعاء قال بومبيو في مقابلة مع قناة "كان"، إن واشنطن تعتقد أن "في التعاون الإسرائيلي-الصيني مخاطر حقيقية"، وإن الصين "تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر".

وكان ملفّ الاستثمار الصيني في إسرائيل على رأس أولويات القضايا التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته تل أبيب.