سياسة
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أردوغان: تركيا تتقدم لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الارتقاء لتصبح مركزاً إقليمياً في مجال النقل، من خلال العديد من المشاريع. جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر بمناسبة استكمال بناء أبراج جسر "جناق قلعة 1915".
أردوغان: تركيا تتقدم لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل
أردوغان يقول إن بلاده ستواصل الارتقاء لتصبح مركزاً إقليمياً في مجال النقل / AA
16 مايو 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل الارتقاء لتصبح مركزاً إقليمياً في مجال النقل، من خلال العديد من المشاريع.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر بمناسبة استكمال بناء أبراج جسر "جناق قلعة 1915"، السبت.

ونشر أردوغان، رسماً بيانياً، ضمن التغريدة، يتضمن معلومات تفصيلية عن الجسر.

وأوضح أن إجمالي طول الجسر يبلغ 3563 متراً، وارتفاع أبراجه (قواعده) 318 متراً، والمسافة بين الأبراج 2023 متراً، ويتكون من 6 مسارات (3 للذهاب و3 للإياب).

وسيتخطى طول "جناق قلعة 1915" جسر "أكاشي كايكو" في اليابان، الذي يحمل لقب أطول جسر في العالم بـ1991 متراً، وسيكون الجسر ذو المسافة الأطول بين البرجين.

وأوضح الرسم البياني أن تكلفة المشروع 10.5 مليارات ليرة تركية (نحو 1.63 مليار دولار).

وسيكون المشروع أحد الجسور التي تربط آسيا بأوروبا، وموازياً لمشروع الطريق السريع الذي سيكون الجسر أحد أهم أقسامه.

ويتضمن المشروع أيضاً طريقاً بطول 352، و13 جسراً صغيراً، وأنفاقاً ومعابر علوية وسفلية.

وقال أردوغان في التغريدة التي أرفقها بالرسم البياني للجسر: "مثلما حولنا العديد من أحلام بلدنا إلى حقيقة، ونحمد الله أن إنشاء جسر جناق قلعة 1915 كان من نصيبنا نحن".

وأضاف: "إن شاء الله ستواصل تركيا الارتقاء لتكون بمثابة مركز إقليمي في مجال النقل، من خلال العديد من مشاريعنا".

وأكد أن الجسر سيكون رمزاً للانتصار في معركة جناق قلعة.

وفي وقت سابق السبت، شارك أردوغان، في مراسم استكمال بناء أبراج جسر "جناق قلعة 1915"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان وضع حجر أساس مشروع جسر ج ناق قلعة بتاريخ 18 مارس/آذار عام 2017، على أن يتم تدشينه في ذات التاريخ من عام 2022.

ويصل الجسر بين منطقتي غاليبولو، ولابسيكي في الجانب الآسيوي، ويعمل في إنجاز المشروع كادر ضخم يضم حوالي 5 آلاف شخص، بينهم 649 مهندس، فضلاً عن 895 عربة معدات ثقيلة، يعملون دون انقطاع بنظام الورديات على مدى 24 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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