سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 17 مايو/أيار 2020
وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حول العالم  / AA
17 مايو 2020

أهم الأحداث:

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حول العالم ودول تخفف إجراءات العزل، والناتو يعرب عن قلقه من قتال مرتزقة روس في صفوف حفتر.

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كورونا.. الوفيات تتجاوز 300 ألف حول العالم ودول تخفف إجراءات العزل

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخصاً على الأقلّ حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق مصادر رسمية.

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً في عدد الوفيات والإصابات، نحو 88 ألف وفاة من بين ما يزيد على مليون و486 ألف إصابة، تأتي بعدها بريطانيا بنحو 34 ألف وفاة، تليها إيطاليا ثم إسبانيا وفرنسا. [TRT عربي]

فيما ارتفع السبت عدد ضحايا فيروس كورونا على الصعيد العربي، في الكويت والسعودية وقطر، وفق إحصائيات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا، و942 إصابة، و203 حالات شفاء، حسب وكالة الأنباء الرسمية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفاً و802، بينها 107 وفيات، و3 آلاف و843 حالة تعافٍ. [TRT عربي]

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 10 وفيات، وألفين و840 إصابة، وشفاء ألف و797 مريضاً، وأشار العالي إلى أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 52 ألفاً و16، منها 302 وفاة، و23 ألفاً و666 حالة تعافٍ. [TRT عربي]

ليبيا.. الناتو يعرب عن قلقه من قتال مرتزقة روس في صفوف حفتر

أعرب حلف شمال الأطلسي "ناتو" السبت، عن قلقه من وجود مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، في صفوف مليشيات الجنرال الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لأمين عامّ الحلف ينس ستولتنبرغ، مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، حسب بيان نشره المكتب الإعلامي للأخير. [TRT عربي]

وبحث الجانبان خلال الاتصال التطورات العسكرية والأمنية، وخطورة الوضع الأمني في ليبيا، بسبب عدوان حفتر على طرابلس وضواحيها.

وشدّد ستولتنبرغ على "ضرورة تطبيق حظر وصول السلاح براً وجواً، وعدم الاكتفاء بتطبيقه بحراً". وأضاف أن "الحلف يعتبر الحكومة الليبية الحكومة الشرعية، ولا يتعامل مع غيرها". [TRT عربي]

واعتبر ستولتنبرغ استهداف المدنيين والبنى التحتية "أمراً غير مقبول"، وأنه "لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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