ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 108 آلاف و137، بعد شفاء 2004 حالات جديدة، السبت.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 148 ألفاً و67، بعد تسجيل 1610 حالات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 4096 إثر تسجيل 41 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت المعطيات إلى إجراء 42 ألفاً و236 فحصاً للكشف عن كورونا، ليبلغ إجمالي الاختبارات مليوناً و589 ألفاً و625.

ووفقاً للإحصاءات، فإن عدد المرضى في مراكز العناية المركزة بلغ 906 والموصولين بأجهزة التنفس 474.

وفي تعليقه على الإحصاءات، عبر تويتر، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه: "لقد تراجع عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة والوفيات بينهم". وأضاف: "هناك تباطؤ متوقع في معدل الشفاء".

وأكد قوجه الأهمية الكبرى لبقاء الناس في منازلهم من أجل مكافحة تفشي الفيروس، داعياً الشعب للالتزام بالبقاء في المنزل.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و679 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و788 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.