سياسة
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تركيا تستأنف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار
أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، السبت، أن بلاده تستعد لاستئناف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار الجاري، بينما توقع استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات الدولية خلال يونيو/حزيران المقبل.
تركيا تستأنف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار
وزير السياحة التركي يعلن أن بلاده تستعد لاستئناف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار / AA
16 مايو 2020

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، السبت، أن بلاده تستعد لاستئناف السياحة الداخلية في 28 مايو/أيار الجاري.

وأعرب أرصوي، في تصريحات للصحفيين، عن توقعه استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات الدولية خلال يونيو/حزيران المقبل.

وأردف: "حركة السياحة الداخلية سيتم استئنافها في 28 مايو/أيار الحالي، إذا لم يحدث طارئ".

وتابع: "أعتقد أن السياحة الخارجية في بعض الدول ستبدأ بعد منتصف يونيو/حزيران".

وأوضح أرصوي: "يظهر أن الرحلات الجوية سيتم استئنافها أولاً مع بلدان آسيا، مثل الصين وكورويا الجنوبية اللتين تقومان باستعدادات سريعة في هذا الخصوص".

ولفت الوزير التركي إلى أنه "في بلدان أوروبا أيضا هناك استعدادات جدية لاستئناف الرحلات الجوية الخارجية".

وحتى عصر السبت، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و672 ألفاً بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 310 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و780 ألفاً، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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