سياسة
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كورونا.. الوفيات تتجاوز 300 ألف حول العالم ودول تخفف إجراءات العزل
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره بالصين في كانون الأول/ديسمبر وفق مصادر رسمية. وسجلت رسمياً أربعة ملايين ونصف مليون إصابة في 196 بلداً ومنطقة.
كورونا.. الوفيات تتجاوز 300 ألف حول العالم ودول تخفف إجراءات العزل
 4 ملايين ونصف مليون إصابة بفيروس كورونا في 196 بلداً ومنطقة حول العالم / AA
16 مايو 2020

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخصاً على الأقل حول العالم، منذ ظهوره بالصين في كانون الأول/ديسمبر وفق مصادر رسمية.

وسجلت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً في عدد الوفيات والإصابات، نحو 88 ألف وفاة من بين ما يزيد على مليون و486 ألف إصابة. وتأتي بعدها بريطانيا بنحو 34 ألف وفاة، تليها إيطاليا ثم إسبانيا وفرنسا.

تصاعد الإصابات عربياً

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، السبت، في الكويت والسعودية وقطر، وفق إحصائيات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 حالة وفاة بكورونا، و942 إصابة، و203 حالات شفاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13 ألفاً و802، بينها 107 وفيات، و3 آلاف و843 حالة تعاف.

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، بتسجيل 10 وفيات، وألفين و840 إصابة، وشفاء ألف و797 مريضاً. وأشار العالي إلى أن حصيلة الإصابات في المملكة بلغت 52 ألفاً و16، منها 302 وفاة، و23 ألفاً و666 حالة تعافٍ.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بكورونا، و1547 إصابة، إضافة لتعافي 242 مريضاً. وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 30 ألفاً و972، بينها 15 وفاة، و3 آلاف و788 حالة شفاء. ‎

عودة كرة القدم في ألمانيا

استأنفت البوندسليغا الألمانية نشاطها، السبت، في أول دوريات كرة القدم الأوروبية الكبرى بعد أسابيع من الحجر.

ويمثل ذلك اختباراً مهماً سيكون مفيداً لبقية الدوريات التي تتابع باهتمام عودة الفرق إلى الملاعب في غياب الجمهور.

وأطلقت أول صافرة في الساعة 15,30 (13,30 ت.غ) في خمسة ملاعب.

إيطالياستفتححدودها

ستفتح إيطاليا حدودها اعتباراً من 3 حزيران/يونيو أمام السيّاح القادمين من الاتحاد الأوروبي وتلغي الحجر الصحي الإجباري للزوار الأجانب.

أعلِنت هذه الإجراءات في ليلة الجمعة\السبت، عقب اجتماع لمجلس الوزراء أشرف عليه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي.

واعتبرت هذه القرارات قابلة للمراجعة في حال ظهر "خطر وبائي"، وفق ما أشار إليه بيان للحكومة.

تسريحموظفينفيشركةالطيرانالكندية

أعلنت شركة الطيران الكندية "إير كندا" الجمعة عن تسريح أكثر من نصف عدد موظفيها بسبب انهيار نشاطها جراء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت كبرى شركات الطيران الكندية التي تضم نحو 38 ألف موظف، أنها لا تتوقع العودة إلى وضعها الطبيعي قبل انقضاء فترة طويلة.

فرنسا: لا لقاحقبل18شهراً

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية فريديريك فيدال، السبت، إنه لن يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل عام ونصف العام، ويتعارض ذلك مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه من الممكن التوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام. لكنه، خفّف من تفاؤله لاحقاً، معتبراً أن "إيجاد لقاح سيكون أمراً رائعاً".

وأعادت فرنسا، أولى الوجهات السياحية في أوروبا، فتح عدد من المواقع السياحية على غرار جبل القديس ميشال وكاتدرائية شارتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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