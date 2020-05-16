سياسة
3 دقيقة قراءة
الصين تطلب من الولايات المتحدة الكف عن "قمعها غير المنطقي" لمجموعة هواوي
دعت بكين الولايات المتحدة إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما فرضت واشنطن قيوداً جديدة على الصادرات للحد من قدرة المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات على الحصول على أشباه النواقل.
الصين تطلب من الولايات المتحدة الكف عن "قمعها غير المنطقي" لمجموعة هواوي
بكين تدعو الولايات المتحدة إلى وضع حد للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية. / Reuters
16 مايو 2020

دعت بكين الولايات المتحدة، السبت، إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما فرضت واشنطن قيوداً جديدة على الصادرات للحد من قدرة المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات على الحصول على أشباه النواقل.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، رداً على القرار الأمريكي أن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، سلسلة جديدة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها "تهديداً للأمن القومي" وتتهمها بالعمل لحساب السلطات الصينية، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية .

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن "هذا الإعلان يعوق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير".

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية "نطلب بإلحاح من الطرف الأمريكي الكف فوراً عن قمعه غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" مؤكدة أن ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يدمر السلسلات العالمية للإنتاج والتوريد والتقييم".

ومن شأن التدابير الأمريكية الجديدة تأجيج التوتر بين واشنطن وبكين، وسط خلاف قائم بينهما بشأن وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين وانتشر في العالم، وهو ما أخذه ترمب مجدداً على بكين، غداة تهديده بقطع العلاقات مع العملاق الآسيوي، مؤكداً أنه لا يود التحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ "في الوقت الحاضر".

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن القيود "تستهدف بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة بفضل برمجيات وتكنولوجيا أمريكية".

واتهم مسؤولون أمريكيون مراراً هواوي بسرقة أسرار تجارية أمريكية ودعم جهود الصين للتجسس على الولايات المتحدة.

وستمنع القيود الجديدة هواوي من شراء معدات من أحد مزوديها الرئيسيين شركة "تي إس إم سي" التايوانية لصنع الرقائق، التي تزود أيضاً آبل وشركات أخرى للتكنولوجيا.

وهددت الصين باتخاذ تدابير مقابلة ضد واشنطن ولا سيما من خلال فرض قيود على الشركات الأمريكية الكبرى وإدراجها على "قائمة كيانات قليلة الموثوقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us