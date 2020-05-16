دعت بكين الولايات المتحدة، السبت، إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما فرضت واشنطن قيوداً جديدة على الصادرات للحد من قدرة المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات على الحصول على أشباه النواقل.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، رداً على القرار الأمريكي أن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، سلسلة جديدة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها "تهديداً للأمن القومي" وتتهمها بالعمل لحساب السلطات الصينية، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية .

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن "هذا الإعلان يعوق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير".

ورداً على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية "نطلب بإلحاح من الطرف الأمريكي الكف فوراً عن قمعه غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" مؤكدة أن ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يدمر السلسلات العالمية للإنتاج والتوريد والتقييم".

ومن شأن التدابير الأمريكية الجديدة تأجيج التوتر بين واشنطن وبكين، وسط خلاف قائم بينهما بشأن وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين وانتشر في العالم، وهو ما أخذه ترمب مجدداً على بكين، غداة تهديده بقطع العلاقات مع العملاق الآسيوي، مؤكداً أنه لا يود التحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ "في الوقت الحاضر".

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أن القيود "تستهدف بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة بفضل برمجيات وتكنولوجيا أمريكية".

واتهم مسؤولون أمريكيون مراراً هواوي بسرقة أسرار تجارية أمريكية ودعم جهود الصين للتجسس على الولايات المتحدة.

وستمنع القيود الجديدة هواوي من شراء معدات من أحد مزوديها الرئيسيين شركة "تي إس إم سي" التايوانية لصنع الرقائق، التي تزود أيضاً آبل وشركات أخرى للتكنولوجيا.

وهددت الصين باتخاذ تدابير مقابلة ضد واشنطن ولا سيما من خلال فرض قيود على الشركات الأمريكية الكبرى وإدراجها على "قائمة كيانات قليلة الموثوقية".