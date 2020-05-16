شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في مراسم استكمال بناء أبراج جسر "جناق قلعة 1915"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أردوغان في كلمة خلال المراسم، إن "جسر جناق قلعة 1915 يحمل لقب أطول جسر من نوعه في العالم، وسيزيّن المضيق كرمز للانتصار في معركة جناق قلعة.

وأضاف: "بناء الجسر على مضيق جناق قلعة هو حلم يعود تاريخه لقرون، ونحمد الله أن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة كان من نصيبنا نحن، كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من أحلام بلادنا".

وتابع: "ستكون البنية التحتية القوية في مجال المواصلات الورقة الأهم بيد بتركيا في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسياً واقتصادياً بعد جائحة كورونا".

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال بناء الجسر في 2022، الذي سيربط ولايتي جناق قلعة وتكيرداغ.

ويُبنى الجسر على مضيق جناق قلعة (الدردنيل)، وسيربط بين آسيا وأوروبا.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن وزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية التركي أحمد أرسلان، فوز مجموعة "Daelim-Limak-SK" الكورية الجنوبية، بمناقصة بناء هذا الجسر.

وسيبلغ طوله 3 آلاف و860 متراً، فيما يبلغ طول المسافة ما بين البرجين (الأعمدة) 2023 متراً، وتضم 6 مسارات (3 للذهاب و 3 للإياب).

وسيساهم الجسر -بعد الانتهاء من إنشائه- في اختصار زمن عبور مضيق جناق قلعة من 30 دقيقة عبر العبارات إلى 4 دقائق عبر السيارات.

كما سيحطم الجسر رقماً قياسياً من حيث ارتفاع أبراجه التي ستصل إلى 318 متراً، و333 متراً مع الجزء العلوي لها.

وعام 1915 شهدت منطقة غاليبولي معارك جناق قلعة بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء؛ إذ حاولت قوات الأخيرة احتلال إسطنبول (عاصمة الدولة العثمانية آنذاك)، وباءت المحاولة بالفشل.