كشفت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت السبت فيليسيان كابوغا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوغا (84 عاماً) كان يعيش بهوية مزورة في شقة بضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش السبت.

وكابوغا على رأس قائمة المطلوبين لرواندا، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.

ويُتهم كابوغا، وهو رجل أعمال ينتمي إلى الهوتو، بتمويل مليشيات ذبحت نحو 800 ألف شخص من التوتسي والمعتدلين الهوتو على مدى 100 يوم في عام 1994.

ويمهّد الاعتقال الطريق لمثوله أمام محكمة استئناف باريس، ولاحقاً أمام المحكمة الدولية في لاهاي.