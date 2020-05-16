سياسة
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"العدل" الفرنسية: اعتقال كابوغا المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا
بعد ملاحقة استمرت 25 عاماً، ألقت القوات الأمنية الفرنسية القبض على فيليسيان كابوغا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في العاصمة باريس اليوم السبت.
"العدل" الفرنسية: اعتقال كابوغا المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا
يُتهم كابوغا بتمويل مليشيات ذبحت نحو 800 ألف شخص في رواندا / Reuters
16 مايو 2020

كشفت وزارة العدل الفرنسية أن السلطات اعتقلت السبت فيليسيان كابوغا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوغا (84 عاماً) كان يعيش بهوية مزورة في شقة بضاحية أنيار سور سين قرب باريس، وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاماً.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش السبت.

وكابوغا على رأس قائمة المطلوبين لرواندا، ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.

ويُتهم كابوغا، وهو رجل أعمال ينتمي إلى الهوتو، بتمويل مليشيات ذبحت نحو 800 ألف شخص من التوتسي والمعتدلين الهوتو على مدى 100 يوم في عام 1994.

ويمهّد الاعتقال الطريق لمثوله أمام محكمة استئناف باريس، ولاحقاً أمام المحكمة الدولية في لاهاي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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