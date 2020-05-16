سياسة
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الرئيس التونسي: لن نكون دعاة فوضى أو خروج على الشرعية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه أفراداً من المؤسستين الأمنية والعسكرية، أن الشعب التونسي صاحب السيادة، ومن حقّ المواطنين المطالبة بالشرعية، وذلك بعد دعوات إلكترونية لـ"ثورة جياع" بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في تونس.
الرئيس التونسي: لن نكون دعاة فوضى أو خروج على الشرعية
الرئيس التونسي يؤكد أن الشعب صاحب السيادة / AP
16 مايو 2020

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة: "لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج على الشرعية، ولكن من حق أي مواطن أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية".

جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال مائدة إفطار في الأكاديمية العسكرية في فندق الجديد بولاية نابل، شارك فيها وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، وآمر الأكاديمية العسكرية، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وطلاب الأكاديمية، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأضاف سعيّد أن "تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض، مؤكداً تمسكه باحترام الشرعية والقانون كمرجع"، مشدداً على أن "القانون لا يتغير إلا بالقانون".

البؤس الذي نعيشه اليوم لا يوازيه إلا البؤس السياسي، ولكن سنقضي في نفس الوقت على البؤس الاجتماعي والبؤس السياسي الذي نعيشه

- الرئيس التونسي قيس سعيّد

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوعين، دعوات إلى "ثورة جياع"، أكد محللون أن مقربين من قيس سعيد من بين الداعين إليها، إذ يعتبرون الحكومة لا تعبّر عن الرئيس.‎

والاثنين الماضي في كلمة ألقاها خلال تدشين مستشفى عسكري ميداني في مدينة قبلي تبرعت به قطر، انتقد سعيد الحياة السياسية في بلاده، متعهداً بالقضاء على "البؤس" السياسي والاجتماعي.

وتابع حينها مؤكداً أنه سيحترم الشرعية التي يجب أن تكون مشروعة ومعبّرة عن إرادة الشعب، مضيفاً: "فصاحب السيادة الشعب التونسي"‎.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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