سياسة
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مقتل 8 أشخاص في هجمات مفترقة بالعراق يُشتبه بضلوع داعش الإرهابي فيها
قُتل 6 عناصر من الأمن والحشد الشعبي ومدنيان، في هجمات متفرقة بعدّة محافظات عراقية، وترجّح الجهات المسؤولة ضلوع تنظيم داعش الإرهابي وراءها، إذ استهدفت الهجمات مواقع للحشد الشعبي ومحافظة صلاح الدين وديالى.
مقتل 8 أشخاص في هجمات مفترقة بالعراق يُشتبه بضلوع داعش الإرهابي فيها
هجمات متفرقة شهدتها عدة محافظات عراقية، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت - أرشيفية / AP
16 مايو 2020

قُتل 6 أفراد من عناصر الأمن والحشد الشعبي ومدنيان، في هجمات متفرقة شهدتها عدة محافظات عراقية، منذ مساء الجمعة حتى فجر السبت.

وقال الرائد جميل العبيدي بالفرقة الخامسة في الجيش بمحافظة ديالى، لوكالة الأناضول، إن "حصيلة الهجوم الذي شنّه عناصر داعش الإرهابي مساء الجمعة، على مواقع للحشد الشعبي في ناحية العظيم شمالي المحافظة، ارتفعت إلى 4 قتلى و 6 جرحى جميعهم من الحشد الشعبي".

ومساء الجمعة قال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، إن 2 من عناصر الحشد الشعبي قُتلا، وأصيب اثنان آخران بجروح، في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على قرية البومرعي بناحية العظيم شمالي ديالى.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات المحافظة وفي محافظة صلاح الدين، إن "شرطياً قُتل في هجوم شنّه عناصر داعش الإرهابي فجر السبت على حاجز أمني بقضاء الدجيل جنوبي المحافظة".

وفي محافظة كركوك أفاد مصدر أمني بأن عنصراً من الشرطة قُتل في هجوم لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، اغتال مسلحون مجهولون شخصين وسط المحافظة.

وقال الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة محمد خلف للأناضول، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا بأسلحة مزودة بكاتم للصوت فجر السبت مركبة تُقِلّ مدنيين اثنين وسط البصرة، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".

وخلال الأشهر الأخيرة زادت وتيرة هجمات مسلحين يُشتبه بأنهم من تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وفي 2017 أعلن العراق تحقيق النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد واجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشنّ هجمات في فترات متباينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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