سياسة
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بدء سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية
بدأ منتصف ليل الجمعة/السبت، سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية، على أن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
بدء سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية
يشمل الحظر 15 ولاية بينها أنقرة وإسطنبول وباليكسير وبورصا وأسكيشهير وغازي عنتاب وإزمير / AA
16 مايو 2020

بدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال لأربعة أيام في 15 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويشمل الحظر كلاً من أنقرة، وإسطنبول، وباليكسير، وبورصا، وأسكيشهير، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيصري، وقوجه إيلي، وقونية، وصامسون، ومانيسا، وصقاريا، وزنغولداق، ووان.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، إن حظر التجوال بدأ اعتباراً من الساعة 00.00 ليل الجمعة-السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (16- 19 مايو/أيار).

ويُسمح للمواطنين يومَي الاثنين والثلاثاء (باستثناء مَن هم فوق 65 ودون 20 عاماً) بارتياد المحالّ التجارية بين 10:00 صباحاً و18:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة).

وتواصل المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة عملها، والصيدليات ومراكز الطب البيطري، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" وعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر.

وحسب بيانات نشرها قوجه عبر تويتر، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.

وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفاً و457، بعد تسجيل 1708 حالات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتفيد المعطيات بتسجيل 48 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4055.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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