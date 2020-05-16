سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا ستعيد تمويل الصحة العالمية جزئياً وتوقع ارتفاع وفيات كورونا بالبلاد
تعتزم إدارة ترمب استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئياً حسب ما نقلته شبكة إعلامية محلية، فيما توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء كورونا حاجز 100 ألف حالة مع نهاية الشهر الحالي.
أمريكا ستعيد تمويل الصحة العالمية جزئياً وتوقع ارتفاع وفيات كورونا بالبلاد
قالت شبكة فوكس إن إدارة ترمب ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة لمنظمة الصحة العالمية / Reuters
16 مايو 2020

ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية الجمعة، نقلاً عن مسوَّدة رسالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيّاً.

وجاء في الرسالة، حسب فوكس نيوز، أن إدارة ترمب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وكان ترمب علّق مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/نيسان، متهماً إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة، فيما نفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

من جهة أخرى توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز 100 ألف حالة مع نهاية مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز، في تغريدة أوضح فيها أن التوقعات تأتي بعد تتبُّع 12 نموذجاً مختلفاً.

على الجانب الآخر يرى الرئيس ترمب أن عدد الضحايا جراء الفيروس ببلاده سيكون أقل من ذلك، إذ قال، الجمعة إن الحكومة الأمريكية تعمل بوتيرة متسارعة مع دول أخرى لتطوير لقاح مضاد للفيروس، معرباً عن أمله في أن يكون اللقاح متاحاً قبل نهاية العام الجاري.

وحتى صباح السبت أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و628 ألف شخص في العالم، توُفي منهم ما يزيد على 308 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و758 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالمياً.

وتتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و484 ألف إصابة، ومن حيث الوفيات بـ88 ألفاً و500 حالة، وفق المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us