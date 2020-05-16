ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية الجمعة، نقلاً عن مسوَّدة رسالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيّاً.

وجاء في الرسالة، حسب فوكس نيوز، أن إدارة ترمب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وكان ترمب علّق مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/نيسان، متهماً إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة، فيما نفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

من جهة أخرى توقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن يتجاوز عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز 100 ألف حالة مع نهاية مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك على لسان روبرت روبرتفيلد مدير المركز، في تغريدة أوضح فيها أن التوقعات تأتي بعد تتبُّع 12 نموذجاً مختلفاً.

على الجانب الآخر يرى الرئيس ترمب أن عدد الضحايا جراء الفيروس ببلاده سيكون أقل من ذلك، إذ قال، الجمعة إن الحكومة الأمريكية تعمل بوتيرة متسارعة مع دول أخرى لتطوير لقاح مضاد للفيروس، معرباً عن أمله في أن يكون اللقاح متاحاً قبل نهاية العام الجاري.

وحتى صباح السبت أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و628 ألف شخص في العالم، توُفي منهم ما يزيد على 308 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و758 ألفاً، وفق موقع "ورلدميتر" المعني برصد ضحايا الفيروس عالمياً.

وتتصدر الولايات المتحدة بلدان العالم من حيث الإصابات بأكثر من مليون و484 ألف إصابة، ومن حيث الوفيات بـ88 ألفاً و500 حالة، وفق المصدر نفسه.