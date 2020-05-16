أهم الأحداث:

الفلسطينيون يُحيون الذكرى 72 للنكبة بفاعليات افتراضية وإلكترونية، وتراجع أعداد المحتجزين في وحدات العناية المركزة من مرضى كورونا بتركيا.

الجديد على TRT عربي:

دعماً للانقلاب والانتهاكات.. الإمارات ترسل مرتزقة إلى ليبيا لمساندة حفتر

خطة الضم.. تسلُّل إسرائيلي صامت ومخطَّط قديم للسيطرة على مناطق استراتيجية

شاهد!

"مليون دعوة" على الإفطار للمعتقلين

بفاعليات افتراضية وإلكترونية.. الفلسطينيون يُحيون الذكرى 72 للنكبة

أحيى الفلسطينيون الجمعة ذكرى النكبة، عبر فاعليات واسعة، تعبيراً عن تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسراً عام 1948. [الأناضول]

وجرت العادة أن يكون 15 مايو/أيار من كل عام تاريخاً للخروج في فاعليات جماهيرية إحياءً للذكرى، لكنّ تفشي جائحة فيروس كورونا جعلها تقتصر هذا العام على فاعليات إلكترونية افتراضية لا جماهيرية. [TRT عربي]

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، إذ أعلن عام 1948 قيام دولة إسرائيل على غالبية أراضي فلسطين التاريخية، بعد تهجير قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة. [الأناضول]

تركيا.. مرضى كورونا في العناية المركزة في تراجع مستمر

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر. [TRT عربي]

وحسب بيانات نشرها قوجه عبر تويتر الجمعة، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133. [TRT عربي]

وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفاً و457، على أثر تسجيل 1708 حالات في الساعات الـ24 الأخيرة. [TRT عربي]