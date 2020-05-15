مع استمرار تصاعد أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل متسارع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام، في وقت ازدادت فيه أعداد المصابين بشكل كبير في دول الخليج.

وارتفع الجمعة، عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 86 ألفاً و970، على إثر تسجيل 1702 حالة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وحسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، فإن عدد الإصابات في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من مليون و459 ألفاً، بعد تسجيل 27 ألفاً و598 حالة آخر 24 ساعة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة أكثر من 317 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالمياً، تليها في الإصابات إسبانيا وروسيا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.

لقاح قبل نهاية العام

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب".

وقال ترمب من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جداً بشكل سريع جداً".

وأضاف: "نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدماً مذهلاً".

لكن خلال مؤتمره الصحفي في وقت لاحق، خفف ترمب من تفاؤله، قائلاً: "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".

وأضاف: "أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا" في إشارة إلى تخفيف إجراءات العزل في البلاد.

إصابات متصاعدة في الخليج

في سياق متصل، أعلنت دول الخليج الست الجمعة، تسجيل 20 وفاة و5 آلاف و566 إصابة بكورونا، وفق إحصاء أعدته الأناضول استناداً إلى أرقام رسمية.

ففي السعودية، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات وألفين و307 إصابات، إضافة إلى تعافي ألفين و818 مريضاً. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفاً و176، منها 292 وفاة، و21 ألفاً و869 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و855 إصابة، وتعافي 198. وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفاً و860، منها 96 وفاة و3 آلاف و640 حالة تعافٍ.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين و747 إصابة، إضافة إلى شفاء 398 مريضاً. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 21 ألفاً و813، بينها 210 وفيات، و7 آلاف و328 حالة تعافٍ.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة و284 إصابة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 آلاف و626، بينها 20 وفاة و1350 حالة شفاء.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و153 إصابة، و190 حالة تعافٍ. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 29 ألفاً و425، بينها 14 وفاة و3 آلاف و546 حالة تعافٍ.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 220 إصابة، و284 حالة تعافٍ. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 6 آلاف و418، بينها 10 وفيات، وألفان و637 حالة شفاء.

تركيا.. حظر تجول لأربعة أيام

وضمن إجراءات مكافحة كورونا، يبدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، سريان حظر التجوال أربعة أيام في 15 ولاية تركية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن حظر التجوال يبدأ اعتباراً من الساعة 00.00 ليل الجمعة-السبت، وينتهي منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، (يمتد من 16إلى 19 مايو/أيار).

وأضاف البيان أن المحلات التجارية ستكون مغلقة يومَي السبت والأحد، على أن تفتح الاثنين والثلاثاء، بين 10:00 صباحاً و16:00 بالتوقيت المحلي.

وسيسمح للمواطنين يومي الاثنين والثلاثاء (باستثناء من فوق 65 ودون 20 عاماً) بارتياد المحال التجارية بين 10:00 صباحاً و16:00، لتأمين احتياجاتهم الأساسية، شرط عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة)

وخلال أيام الحظر الأربعة، سيُسمَح للأفران بالعمل، وللمطاعم ومحلات الحلويات بمواصلة عملها إلا أنها ستقتصر على خدمة التوصيل المنزلي.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر. وحسب بيانات نشرها قوجه عبر تويتر، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد إصابات كورونا حول العالم 4 ملايين و584 ألفاً، وأكثر من 305 آلاف حالة وفاة، فيما تعافى أكثر مليون و736 ألف شخص من المرض.