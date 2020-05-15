في فضيحة جديدة من فضائح الجنرال الليبي خليفة حفتر وداعميه، نشرت وكالة بلومبيرغ الخميس، تقريراً كشفت فيه تفاصيل واقعة حدثت في يونيو/حزيران 2019، عندما وصل فريق من المرتزقة الغربيين التابعين لشركتين تتخذان من دبي مقراً لهما، إلى ليبيا وبقي هناك لفترة وجيزة من أجل مساعدة حفتر في الهجوم الذي يشنه منذ أكثر من عامٍ على العاصمة طرابلس، وفقاً لتحقيق سري أجرته الأمم المتحدة.

تفاصيل التحقيق

أوضح تقرير بلومبيرغ أن شركتَي Lancaster 6 DMCC وOpus Capital Asset Limited المسجلتين في المنطقة الحرة بدولة الإمارات، أرسلتا فريقاً مكوناً من 20 شخصاً يقودهم شخص من جنوب إفريقيا يُدعى "ستيف لودج"، إلى ليبيا في يونيو/حزيران 2019، بهدف إنجاز "عملية عسكرية خاصة"، دعماً لحفتر في المعارك التي يشنها على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

ووفقاً لدبلوماسيين أطلعا بلومبيرغ على نتائج التحقيق الذي أعدته لجنة خبراء في الأمم المتحدة واطلعت عليه لجنة حظر السلاح في مجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط الماضي، فقد زوّدت شركتا "أوبس" و"لانكستر 6" حفتر وقواته بمروحيات وطائرات مسيرة وقدرات في مجال الحرب الإلكترونية من خلال سلسلة معقدة من الشركات الوهمية.

وأفاد التحقيق بأن فريق المرتزقة غادر ليبيا بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة، متجهاً إلى مالطا عبر قاربين. وبينما لم يحدد فريق التحقيق بالأمم المتحدة سبب مغادرة الفريق، قال محاميهم إن الأمر كان متعلقاً بالخدمات التي كانوا يقدمونها في قطاع الغاز والنفط، لافتاً إلى أنها لم تكن على مستوى مقبول.

ساحة للبنادق المستأجرة

يشير تقرير بلومبيرغ إلى أن الواقعة التي تأتي في سياق عشرات الوقائع المماثلة من اعتماد حفتر في معاركه على مرتزقة من الروس والأفارقة، تسلِّط الضوء على الكيفية التي أصبحت بها ليبيا ساحة لحروب الوكالة الإقليمية والدولية و"نقطة جذب للبنادق المستأجرة".

فقبل أيامٍ، أفاد دبلوماسيون بأن خبراء أمميين مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، أكدوا في تقرير أن مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يشاركون في القتال الدائر في هذا البلد لحساب خليفة حفتر، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وورد في التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل/نيسان الماضي، أن العلاقة بين هؤلاء المرتزقة الروس والقيادة العسكرية التابعة لمليشيات حفتر تشوبها توترات عديدة، حسب الدبلوماسيين.

وهذا التقرير هو نسخة محدثة عن التقرير السنوي الذي أعدّه الخبراء أنفسهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واكتفوا فيه حينها بتأكيد وجود جماعات مسلحة أجنبية تشارك في النزاع الدائر في ليبيا من دون ذكر المرتزقة الروس.

وكانت تلك المرة الأولى التي تؤكد فيها الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا، تابعين لمجموعة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي 2019، أفادت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتان بأن مرتزقة من فاغنر يشاركون في القتال الدائر في ليبيا، لكن حجم هذه المشاركة اختلف بين الصحيفتين، إذ قدّرت الأولى عدد هؤلاء المرتزقة بـ200 في حين قدّرت عددهم الثانية بالآلاف.

ووفقاً للخبراء الأمميين، فإن عناصر "مجموعة فاغنر تقدم دعماً فنياً لإصلاح مركبات عسكرية وتشارك في عمليات قتالية وعمليات تأثير"، كما أنها ساعدت مليشيات حفتر في مجال "المدفعية ومراقبة الحركة الجوية وتزويدها بالخبرة في صد الهجمات الإلكترونية وفي نشر قناصة".

انتهاكات متواصلة

تُعد الاستعانة بالمرتزقة جزءاً تفصيلياً في انتهاكات خليفة حفتر القوانين الدولية والاتفاقات الموقّعة بين أطراف النزاع الليبي والإجماع الدولي على ضرورة الحل السياسي لإنهاء الأزمة. فبالإضافة إلى ذلك، تأتي المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة طرابلس، في مقدمة الأماكن العامة التي تستهدفها مليشيات حفتر

وخلال آخر شهر، استهدفت مليشيات حفتر أكثر من 10 مراكز صحية، وأحدثت هذه الهجمات خللاً في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، من دون الاستناد إلى أي شرعية داخلية أو دولية. وعقب هذا الإعلان توالت ردود الأفعال الرافضة لقرار حفتر من العالم الغربي، ما دفعه إلى إعلان وقف عملياته العسكرية في شهر رمضان، في مسعى منه لتخفيف الانتقادات الغربية.

وعلى الرغم من ذلك، واصلت مليشيات حفتر هجماتها على العاصمة طرابلس في اليوم الأول من رمضان، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين. وخلال هجمات مليشيات حفتر المستمرة منذ مطلع مايو/أيار الجاري، فقد أكثر من 15 مدنياً حياتهم، وأصيب 50 آخرين.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، طال قصف مليشيات حفتر محيط مقري السفارة التركية وإقامة السفير الإيطالي في قلب العاصمة طرابلس، ومطار معيتيقة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن هذه الهجمات مخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الهجمات ترتقي إلى جرائم حرب.

وتشن مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، تكبدت خلاله خسائر فادحة.