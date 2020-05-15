سياسة
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تركيا.. مرضى كورونا في العناية المركزة في تراجع مستمر
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تراجع أعداد مرضى كورونا الموجودين في العناية المركزة بعموم مستشفيات البلاد. وحسب بيانات نشرها الوزير عبر تويتر، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.
تركيا.. مرضى كورونا في العناية المركزة في تراجع مستمر
أعداد مرضى كورونا الموجودين في العناية المركزة يتراجع بعموم مستشفيات تركيا حسب وزير الصحة التركي / AA
15 مايو 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد مرضى كورونا داخل العناية المركزة بمستشفيات البلاد في تراجع مستمر.

وحسب بيانات نشرها قوجه عبر تويتر الجمعة، تعافى 2103 مصابين من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 106 آلاف و133.

وارتفع عدد المصابين إلى 146 ألفاً و457، على إثر تسجيل 1708 حالات في الساعات الـ24 الأخيرة.

وتفيد المعطيات بتسجيل 48 وفاة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 4055.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا مليوناً و547، بعد إجراء 38 ألفاً و565 فحصاً في الساعات الـ24 الأخيرة.

ودعا وزير الصحة المواطنين لمواصلة التقيد بإجراءات الوقاية من الفيروس، كالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد إصابات كورونا حول العالم 4 ملايين و584 ألفاً، وأكثر من 305 آلاف حالة وفاة، فيما تعافى أكثر مليون و736 ألف شخص من المرض، وذلك حسب موقع "Worldometer" المتخصص في رصد معطيات الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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