سياسة
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وزير الدفاع التركي: لا إصابات بكورونا في مناطق عمليات الجيش
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، إن الجيش لم يرصد إصابات بفيروس كورونا في أي من مناطق عملياته. وأفاد الوزير بأنه جرى تأسيس مركز لمكافحة الفيروس في هذا الإطار، لمتابعة الأوضاع الصحية لأفراد القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها.
وزير الدفاع التركي: لا إصابات بكورونا في مناطق عمليات الجيش
 وزير الدفاع التركي خلوصي أقار صرح بأن الجيش لم يرصد أي إصابات بفيروس كورونا في أي من مناطق عملياته / AA
15 مايو 2020

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، بأن الجيش لم يرصد إصابات بفيروس كورونا في أي من مناطق عملياته.

وأوضح أقار في مقابلة متلفزة، أن وزارة الدفاع جعلت موضوع كورونا على سلّم أولويات التدابير الواجب اتخاذها منذ أول يوم لظهور الفيروس.

وأفاد الوزير بأنه جرى تأسيس مركز لمكافحة الفيروس في هذا الإطار، لمتابعة الأوضاع الصحية لأفراد القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها.

وشدد على أن الجيش يواصل وبوتيرة متزايدة تنفيذ 5 عمليات عسكرية كبيرة.

وقال بهذا الخصوص: "لله الحمد، لم نرصد أي إصابة حتى الآن في مناطق عملياتنا، وهذا نتيجة لعمل زملائنا المتفاني والواعي".

ولفت الوزير التركي إلى أهمية المناطق التي ينفذ فيها الجيش عملياته، قائلاً: "في الوقت الذي نتعامل فيه مع الإرهابيين، لم نشأ التعرض لمشاكل جراء الفيروس، ولقد نجحنا في ذلك".

وأوضح أن إجمالي الإصابات في صفوف القوات المسلحة من مدنيين وعسكريين يبلغ 208، وجميعهم بحالة جيدة، مبيناً أن المصابين يخضعون لمتابعة طبية دقيقة.

أجهزة تنفس محلية

وتطرق أقار إلى إنتاج القوات المسلحة التركية أجهزة تنفس بإمكانات محلية، مبيناً أن وزارة الدفاع تلبي كل متطلبات النظافة والتعقيم لأفراد الجيش.

وبيّن أن مهندسي الجيش صنعوا أجهزة إنتاج معدات ومستلزمات طبية، من قبيل أجهزة صناعة الكمامات وفحص الحرارة والكاميرات الحرارية.

وأكد أنه نتيجة للجهود المشتركة بين مؤسسة الصناعات المكانيكية والكيميائية، جرى إنتاج أول نموذج عن جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أقار: "نخطط لإكمال هذا المشروع في الأيام القادمة والانطلاق في الإنتاج المتسلسل (الشامل)، وبعدها سنبدأ إنتاج 500 جهاز تنفس صناعي أسبوعياً".

وأشار إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية تجري بالتنسيق، وبناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد في هذا الإطار أن وزارة الدفاع تخطط لاستئناف التعيينات والتعليم في المدارس العسكرية، اعتباراً من 1 يوينو/حزيران المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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