سياسة
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كورونا.. روسيا ترفض فرض عقوبات ضد الصين وبكين تصف تصريحات واشنطن بالسخيفة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن توجيه الولايات المتحدة اتهامات إلى الصين بسبب كورونا واستعدادها لفرض عقوبات عليها أمر غير صائب، فيما وصفت السفارة الصينية لدى إسرائيل تصريحات بومبيو حول إخفاء بكين معلومات عن الفيروس بالـ"سخيفة".
كورونا.. روسيا ترفض فرض عقوبات ضد الصين وبكين تصف تصريحات واشنطن بالسخيفة
الصين تصف تصريحات بومبيو حول إخفائها معلومات عن الفيروس بالـ"سخيفة" / Reuters
15 مايو 2020

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن توجيه الولايات المتحدة اتهامات إلى الصين بسبب فيروس كورونا واستعدادها لفرض عقوبات على بكين أمر غير صائب.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة وصحيفة "آر بي كي" الروسية الجمعة، تطرق فيها لافروف إلى مشروع قانون جرى تقديمه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الصين لعدم تعاونها في مسألة وباء كورونا.

وأوضح الوزير الروسي: "ليس من الصائب القول إنه يجب فرض عقوبات على الصين بحجة أن مصدر الفيروس منها".

وأشار إلى أن الفيروس ظهر في مدينة ووهان الصينية، وأن السلطات في بكين أبلغت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2019 بذلك، وأنه ليس من الصائب اتهام الصين بإخفاء معلومات حول الوباء.

وفي وقت سابق قدم السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الصين لعدم تعاونها بخصوص تفشي وباء كورونا.

تصريحات سخيفة

وفي سياق متصل، وصفت السفارة الصينية لدى إسرائيل الجمعة، تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد بكين بأنها "سخيفة".

جاء ذلك في بيان للسفارة تعليقاً على تصريحات لبومبيو خلال زيارته إسرائيل الأربعاء، قال فيها إن الصين أخفت معلومات عن فيروس كورونا، واعتبر أن التعاون معها "يعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر".

وقالت سفارة بكين، إن "وزير الخارجية الأمريكي أدلى ببعض التعليقات السخيفة على الصين".

وأضافت: "يمكن تلخيص تعليقات بومبيو بثلاث اتهامات سيئة النية هي أن الصين أصل كورونا وأن بكين أخفت معلومات عن الفيروس وأن استثمارات الصين تشكل تهديداً".

ونفت السفارة إخفاء الصين أي معلومات حول تفشي المرض، مشيرة إلى أن العلماء "لم يحددوا بعدُ أصل كورونا".

وتابعت: "لقد استهدفت الصين بحملة تشويه ممنهجة، ومحاسبتها أو حتى المطالبة بتعويضات منها هي مهزلة سياسية غير معقولة".

واعتبرت أن "الولايات المتحدة حالياً هي مركز الوباء، وهذا الوضع ليس سببه الصين، بل تقاعس بعض السياسيين الأمريكيين الذين فاتتهم الفرصة للسيطرة على الفيروس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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