سياسة
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ملك الأردن: ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة سيؤدي إلى صدام معنا
قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة، بأن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد فيما يتعلق بدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام، مؤكداً أن الأردن يدرس جميع الخيارات في ما إذا ضمت إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ملك الأردن: ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة سيؤدي إلى صدام معنا
ملك الأردن: ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة سيؤدي إلى صدام معنا / Reuters
15 مايو 2020

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجمعة، أنه إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن، مؤكداً أن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد في ما يتعلق بدفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية مع العاهل الأردني، تناولت آخر المستجدات المتعلقة بالشرق الأوسط وجائحة كورونا.

وفيما يترتب على الأردن إن جرى تنفيذ خطة ترمب للشرق الأوسط التي تتضمن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، قال ملك الأردن: "هل التوقيت مناسب فعلاً لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكّننا من المضي قدماً".

وأوضح في معرض سؤال عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغلال الفرصة التي هيأها ترمب للاستحواذ على أجزاء كبيرة من فلسطين، أن "القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة".

وأضاف أنه إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في يوليو/تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية. مؤكداً عدم رغبته في إطلاق التهديدات أو تهيئة جو للخلاف إلا أن الأردن يدرس جميع الخيارات.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي مع زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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