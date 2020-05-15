أعلنت ولاية وان التركية الجمعة توقيف 38 شخصاً على خلفية استشهاد مواطنين اثنين من "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" جراء هجوم إرهابي على سيارة كانت تقلهما في الولاية (شرق) أمس.

وأوضحت الولاية في بيان، أن قوات الأمن أطلقت أمس عمليات مداهمة شملت العديد من الأماكن للقبض على المنفذين، عقب وقوع الهجوم مباشرة.

وأشارت إلى توقيف 38 شخصاً يشتبه بصلتهم بالهجوم، بينهم رئيس فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" (المعارض) في قضاء "أوز ألب" الذي وقع الهجوم فيه، و5 إداريين آخرين.

ولفتت إلى استمرار التحقيق مع الموقوفين، فيما تواصل قوات الأمن عملياتها بالمنطقة.

وأمس الخميس، قالت ولاية وان، في بيان، إن هجوماً مسلحاً استهدف سيارة تقل أفراداً من "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي"، كانوا عائدين من قضاء "أوز ألب"، عقب تقديمهم المساعدات لأهالي المنطقة في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين اقتربوا من سيارة المجموعة، وفتحوا النار عليهم ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح.

ومجموعات "الوفاء للدعم الاجتماعي"، تشكلت في جميع الولايات التركية، بتعليمات من وزارة الداخلية؛ لتتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة والمحتاجين، وذلك بعد تقييد خروجهم من المنازل ضمن إطار تدابير مكافحة الفيروس.