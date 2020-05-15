سياسة
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أطباء بلا حدود: من المستحيل معرفة مدى انتشار كورونا باليمن
منظمة أطباء بلا حدود قلقة بشأن الحالة الصحية في اليمن بسبب فيروس كورونا، وتشير إنه من الصعب معرفة مدى انتشار الفيروس بسبب ضعف القدرة على إجراء فحوصات وترهل البنية الصحية في البلاد، التي سجلت 85 إصابة ووفاة 12 آخرين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
أطباء بلا حدود: من المستحيل معرفة مدى انتشار كورونا باليمن
 بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية 85 حالة / Reuters
15 مايو 2020

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية الإنسانية، الجمعة، أنه من المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن، نظراً لأن القدرة على إجراء فحوصات الفيروس محدودة للغاية.

وذكرت المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول أن :" السلطات اليمنية أعلنت عن 85 حالة إصابة بالفيروس، وتوفي من بين هؤلاء 12 شخصاً."

وأضافت: "مع ذلك، نظراً لأن القدرة على إجراء فحوصات كشف (كوفيد-19) في اليمن محدودة للغاية، فمن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار الفيروس".

وتابعت: "تدير منظمة أطباء بلا حدود مركز علاج (كوفيد-19) في مستشفى الأمل بعدن منذ 7 من مايو/أيار الجاري".

وأردفت: "لدينا فريق من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في المستشفى لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين".

وأضافت المنظمة "ما نراه في عدن هو أن بعض الأشخاص يأتون إلى المستشفى بشكل متأخر، ما يجعل علاجهم أكثر صعوبة".

وحتى فجر اليوم الجمعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية 85 حالة، منها 12 حالة وفاة، وحالة شفاء واحدة.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، سجلت وزارة الصحة بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دولياً، إصابتين بالفيروس، بينهما حالة وفاة في العاصمة صنعاء، في ظل اتهامات حكومية وشعبية للجماعة بالتكتم عن حقيقة عدد الحالات.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و525 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 303 آلاف، وتعافى أكثر من مليون و703 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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