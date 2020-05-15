سياسة
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غرامة عدم وضع الكمامة تصل إلى أكثر من 50 ألف دولار في قطر
قطر تقر غرامة مالية تصل لـ200 ألف ريال قطري (53 ألف دولار) لكل من يخالف إجراءات السلامة ويخرج من بيته دون ارتداء الكمامة الطبية.
غرامة عدم وضع الكمامة تصل إلى أكثر من 50 ألف دولار في قطر
قطر تشدد إجراءات السلامة عند خروج المواطنين / Reuters
15 مايو 2020

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الخميس أن وضع الكمامات سيكون إلزامياً للخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر إن المخالفين يواجهون الغرامة والحبس أيضاً لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.

وأضاف البيان أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده.

وسجلت قطر 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 بينما سجلت 14 حالة وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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