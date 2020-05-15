سياسة
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أردوغان يبحث ملفي سوريا وليبيا مع أمين عام الناتو
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا، ومكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء.
أردوغان يبحث ملفي سوريا وليبيا مع أمين عام الناتو
أشاد ستولتنبرغ بالدعم الذي قدمته تركيا لدول الحلفاء والشركاء في إطار مكافحة كورونا / AA
15 مايو 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الطرفين أجريا المباحثات عبر اتصال هاتفي.

وأضاف أن الجانبين ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا.

على صعيد متصل، ذكر بيان صادر عن الناتو حول الاتصال، أن ستولتنبرغ، أشاد بالدعم الذي قدمته تركيا لدول الحلفاء والشركاء في إطار مكافحة كورونا.

وحسب البيان، نوه ستولتنبرغ، إلى أن التضامن بين الحلفاء له أهمية أكبر في الفترات العصيبة، وأن الحلف سيواصل اتخاذ تدابير الدفاع المشترك.

وأضاف أن الناتو يحافظ على موقفه المتوازن حيال ليبيا، وأنه مستعد لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، بناء على طلب رئيس الوزراء (الليبي) فايز السراج، وهو ما أعلنه زعماء الحلف خلال قمة بروكسل عام 2018.

وبيّن ستولتنبرغ، أن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد، وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ودعا الأطراف المعنية مرة أخرى إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة حظر السلاح بشأن ليبيا.

وأكد عزم الناتو مواصلة دعمه الكامل لمبادرات الحل السياسي (في ليبيا) على مستوى الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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