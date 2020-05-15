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خلاصات من TRT عربي: 15 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 15 مايو/أيار 2020
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعلن خارطة طريق "قابلة للتنفيذ" / AA
15 مايو 2020

أهم الأحداث:

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يعلن خارطة طريق "قابلة للتنفيذ"، للأطراف اليمنية، وعدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا يصل إلى 71.8% من إجمالي عدد الإصابات.

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الأمم المتحدة تقدم خارطة طريق للسلام في اليمن

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس، تقديم خارطة طريق "قابلة للتنفيذ"، للأطراف اليمنية، من أجل تحقيق السلام في البلاد. وأشار المبعوث الأممي إلى أن تفعيل الخارطة متروك لـ"من يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات". [TRT عربي]

جاء ذلك في إفادة قدّمها غريفيث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن. وفي إفادته، حذر غريفيث، من أن "فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن الذي عانى بالفعل أكثر من أي دولة أخرى". [TRT عربي]

وحتى اليوم، أعلنت السلطات في اليمن تسجيل 87 إصابة بكورونا بينها 13 حالة وفاة، وحالة تعاف واحدة. وأضاف غريفيث في كلمته: "الأمم المتحدة قدمت خارطة طريق قابلة للتنفيذ، والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك". [الأناضول]

وزير الصحة التركي: 71.8% من مصابي كورونا في البلاد تماثلوا للشفاء

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الخميس، إن معدل المتعافين من فيروس كورونا يشكل الآن 71.8% من إجمالي عدد الإصابات. وأوضح قوجه في تغريدة على تويتر، أن تركيا أجرت أكثر من 1.5 مليون فحص للفيروس. [TRT عربي]

وأضاف أن "أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي في تراجع مستمر". وأرفق الوزير التركي تغريدته بجدول، تضمَّن آخر حصيلة للإصابات والمتعافين والوفيات في البلاد خلال آخر 24 ساعة. [TRT عربي]

وحسب الجدول، سجّلت تركيا 1635 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألفاً و749. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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