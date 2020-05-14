سياسة
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أنقرة: ماضون قدماً في خططنا شرق المتوسط وسيبدأ الحفر العميق في يوليو
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن أطرافاً عدة حاولت إقصاء أنقرة من الاستفادة بالثروات الطبيعية الموجودة شرق البحر المتوسط، مؤكداً أن بلاده عازمة على المضي قدماً في خططها التي أنجزت تحضيراتها في المنطقة.
أنقرة: ماضون قدماً في خططنا شرق المتوسط وسيبدأ الحفر العميق في يوليو
تركيا تخطط لإجراء حفر عميق عبر سفينة "فاتح"  في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود من يوليو/تموز المقبل / AA
14 مايو 2020

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الخميس، إنه على الرغم من محاولة أطراف عدة إقصاء أنقرة من الاستفادة بالثروات الطبيعية الموجودة شرق البحر المتوسط، فإن هؤلاء الأطراف هم الآن من خرج من اللعبة بينما بقيت أنقرة، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.

وأكّد الوزير التركي أن بلاده عازمة على المضي قدماً في خططها التي أنجزت تحضيراتها في المنطقة.

وأوضح دونماز أن تركيا تخطط لإجراء حفر عميق عبر سفينة الحفر الوطنية "فاتح" لأول مرة، في كل من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود ابتداء من شهر يوليو/تموز المقبل.

وبالإشارة إلى الاتفاقية التي وقّعتها تركيا وليبيا في وقت سابق، أوضح دونماز أن شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلباً لليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، مضيفاً أن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من العملية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً وقعت اتفاقاً مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

يذكر أن تركيا أطلقت نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، سفينة "فاتح" الوطنية، لتنفيذ أول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في مياه البحر المتوسط.

وفي 20 يونيو/حزيران 2019، أرسلت تركيا السفينة الثانية "ياووز" للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و300 متر في بئر "كارباز-1"، الواقع في خليج غازي ماغوستا بجمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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