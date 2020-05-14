قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الخميس، إن معدل المتعافين من فيروس كورونا يشكل الآن 71.8% من إجمالي عدد الإصابات.

وأوضح قوجه في تغريدة على تويتر، أن تركيا أجرت أكثر من 1.5 مليون فحص للفيروس.

وأضاف أن "أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي في تراجع مستمر".

وأرفق الوزير التركي تغريدته بجدول، تضمَّن آخر حصيلة للإصابات والمتعافين والوفيات في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وحسب الجدول، سجّلت تركيا 1635 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألفاً و749.

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 104 آلاف و30، على إثر تماثل ألفين و315 للشفاء من الفيروس، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 4 آلاف و7، بعد وفاة 55 مصاباً.