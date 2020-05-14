حذّرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن المخيمات ومراكز الاحتجاز المكتظة باللاجئين والمهاجرين قد تصبح بؤراً جديدة لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون ذلك.

وأضافت المنظمة في تقرير لها الخميس، أن "الإغلاق الشامل والقیود المفروضة على التنقل قد فاقمت الظروف المعیشیة المزرية، مما جعل ملايین الأشخاص معرضین لخطر المجاعة والمرض".

ودعت المنظمة الدولية دول العالم لاتخاذ إجراءات متضافرة لإتاحة الغذاء والمیاه والصرف الصحي والرعاية الصحیة لمئات الآلاف من اللاجئين، من أجل "ضمان بقائھم على قید الحیاة في الوقت الذي تستعد فیه البلدان للخروج من عملیة الإغلاق الشامل".

وقال رئیس الفريق المعني بحقوق اللاجئین والمھاجرين في المنظمة إيان براين، إنه "من المستحیل احتواء ھذا الفیروس بشكل صحیح عندما يعیش الكثیر من الناس في جمیع أنحاء العالم في مخیمات ومراكز احتجاز مكتظة للغاية وغیر صحیة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي نحتاج فیه إلى التعاطف والتعاون أكثر من أي وقت مضى، ضاعفت بعض الحكومات من التمییز المجحف والمعاملة السیئة، فمنعت تسلیم الغذاء والماء، أو حبست الناس، أو أعادتھم إلى مناطق الحرب والاضطھاد".

ولفت براين إلى أن الموت جوعاً بات يشكل تھديداً أكبر من الفیروس نفسه في الكثير من مخيمات اللاجئين، معتبراً "ھذا بمثابة تخلٍّ مروع عن المسؤولیة الجماعیة لحماية اللاجئین والمھاجرين، ونحن نحث الدول على اتخاذ إجراءات فورية لمنع أن تصبح ھذه الكارثة كارثة لحقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة إلى أن حكومات عدة "تواصل احتجاز الأشخاص الذين يطلبون اللجوء من دون سبب، مما يعرضھم لخطر الإصابة بالفیروس"، مشددة على أنه "لا توجد فحوص كافیة ومعدات وقاية للموظفین والأشخاص المحتجزين، مما قد يؤدي إلى تفشي المرض والوفیات".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و468 ألف شخص حول العالم، فيما تجاوزت الوفيات 299 ألفاً، وتماثل نحو مليون و679 ألفاً للشفاء، وفقاً لموقع Worldometer المعني برصد أرقام انتشار الوباء.