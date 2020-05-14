تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 297 ألفاً و259 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول بالصين، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية حتى مساء الخميس.

وسُجّل رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و362 ألفاً و90 حالة إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و514 ألفاً و600 مصاب على الأقلّ.

ووفق معلومات السلطات الوطنية المختصّة وبيانات منظمة الصحة العالمية، سجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير/شباط، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيات بلغت 84 ألفاً و136 من بين مليون و390 ألفاً و764 إصابة.

وتحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 33186 وفاة من بين 229 ألفاً و705 إصابات. وتليها إيطاليا مع 31106 وفيات (222 ألفاً و104 إصابات)، وإسبانيا مع 27321 وفاة (229 ألفاً و540 حالة)، ثمّ فرنسا مع 27074 وفاة (178 ألفاً و60 إصابة).

وسجّلت أوروبا الخميس 161 ألفاً و406 وفيات من بين مليون و815 ألفاً و627 حالة، وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 89 ألفاً و545 وفاة (مليوناً و463 ألفاً و42 حالة).

وسجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 24 ألفاً و355 وفاة (426 ألفاً و321 حالة)، وآسيا 11 ألفاً و449 وفاة (327 ألفاً و360 حالة)، والشرق الأوسط 7888 وفاة (248 ألفاً و664 حالة)، وإفريقيا 2490 وفاة (72 ألفاً و746 حالة)، وأوقيانيا 126 وفاة (8330 حالة).

عددالمصابينيتجاوز70ألفاًفيالقارةالإفريقية

وحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس، سجلت إفريقيا الخميس، ألفين و949 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 72 ألفاً و527.

وارتفع عدد الوفيات إلى ألفين و494، على إثر تسجيل 83 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 25 ألفاً و397.

وتأتي مصر في مقدمة دول القارة بعدد الوفيات مسجلة 556 حالة، و10 آلاف و431 إصابة، فيما تتصدر جنوب إفريقيا من حيث عدد الإصابات، بـ12 ألفاً و74، توفي منهم 219 شخصاً.

وتحل الجزائر ثانية بعد مصر في عدد الوفيات بـ522، ثم المغرب 188، ونيجيريا 164، والكاميرون 136، والسودان 90.

والأربعاء، سجلت مملكة ليسوتو أول إصابة بكورونا، لتكون بذلك آخر دولة إفريقية يصل إليها الفيروس.

فيما تعتبر ليسوتو، وسيشيل، وناميبيا، وإريتريا، وموزامبيق، وأوغندا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، ومدغشقر، ورواندا، الدول الإفريقية التي لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.