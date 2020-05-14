أكدت الأمم المتحدة الخميس، أنها توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى خسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020-2021 نحو 8.5 تريليونات دولار.

وأفاد تقرير صادر من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% بسبب كورونا، وأنه من المتوقع أن يكون المعدل 5% في البلدان المتقدمة، و0.7% في الناشئة.

وأضاف التقرير أن الانكماش المتوقع يمكن أن يمحو المكاسب الاقتصادية للسنوات الأربع الماضية.

وأشار التقرير ذاته أن الفيروس تسبب في أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، لافتاً إلى أن قيمة التدابير التي اتخذتها الحكومات على مستوى العالم في مكافحته بلغت حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

واعتبر التقرير أن انتشار الوباء تباطأ نسبياً في الأسابيع الأخيرة، وأنه من المتوقع أن تبدأ الاقتصادات التعافي تدريجياً في 2021.

وإصابة قطاعي التجارة والسياحة بالعالم بالشلل، وارتفاع مستويات الدّين العام يشكلان تحديات كبيرة في البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة. على حد سواء

وتوضح توقعات الأمم المتحدة أن تعزيز الدعم والتضامن متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة إلى البلدان الأكثر تضرراً من الأزمة، سيظل أمراً “حاسماً” لتسريع عجلة الانتعاش وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و446 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 298 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و670 ألفاً.