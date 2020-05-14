سياسة
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الوكالة الصحية الأوروبية: لقاح كورونا سيكون جاهزاً خلال سنة
الوكالة الصحية تؤكد إيجادها لقاحاً ضد وباء كورونا سيكون جاهزاً في أفضل السيناريوهات خلال سنة واحدة.
الوكالة الصحية الأوروبية: لقاح كورونا سيكون جاهزاً خلال سنة
وكالة الصحة الأوروبية تعلن اكتشافها لقاحا يعالج كورونا  / AA
14 مايو 2020

أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم أن لقاحاً ضدكوفيد19 سيكون جاهزاً خلال سنة “في أفضل السيناريوهات”، وذلك استناداً للمعطيات المتوافرة حالياً عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو “نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له”.

هذا وتسعى عدة شركات حول العالم إلى إيجاد عقار فعال ينهي أزمة جائحة كورونا التي تسببت في شلل تام للعالم مطلع سنة 2020.

حيث وصل عدد الحالات 4324599 في حين توفي بهذا الوباء منذ اجتياحه العالم 297395.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في الإصابة بوباء كورونا حيث تجاوزت المليون إصابة في حين سجلت وفاة 34119 تليها روسيا ب 242271 حالة إصابة و2212 حالة وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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