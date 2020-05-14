في الوقت الذي لا تملك فيه موارد نفطية كالتي عند جارتها أبوظبي، سعت إمارة دبي إلى بناء نموذج اقتصادي يعتمد أساساً على تحوّل المدينة/الإمارة إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وممر دولي للبضائع والأشخاص، بالتركيز على القطاع المصرفي، وقطاعات النقل الجوي والبحري، والتجارة والسياحة والبيع بالتجزئة والعقارات.

ومع دخول الأزمة التي تسبب فيها انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً، تأثّرت هذه القطاعات بالخصوص، كونها تعتمد في الأساس على حرية حركة الأموال والبضائع والأشخاص أكثر من أي شيء آخر، وهو ما أصبح متعذراً مع إجراءات الإغلاق حول العالم وداخل الإمارات التي وصل فيها الأمر حد فرض حظر للتجوال لأيام كاملة الشهر الماضي.

ما بعد كورونا: الانهيار الثالث

دبي التي بالكاد تعافت من آثار الأزمة المالية لعام 2008، والتي كانت تحاول التعافي من اختناق اقتصادها بعد موجة هبوط أسعار النفط عام 2014، زادتها أزمة كورونا اختناقاً، وأغلقت في وجهها أبواباً أخرى، من قبيل طلب النجدة من أبوظبي الغنية بالنفط، والتي يبدو أنها تعاني أيضاً بعد سقوط أسعار النفط واضطراب أسواقه بعد انتشار كورونا.

وطيلة العقدين الماضيين، اعتمدت دبي على تثبيت موضعها عالمياً، باعتبارها ممراً ضرورياً يربط الشرق بالغرب والجنوب بالشمال، وقد حققت ذلك بالفعل، بعد أن أصبح مطار دبي الدولي لسنوات أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالرحلات الدولية، كما صار ميناء جبل علي واحداً من أهم موانئ العالم فيما يخص نقل الحاويات.

هذا الواقع تأثر بأزمات سابقة، غير أن هذه الأزمة تبدو أنها الأقوى اليوم، إذ قال تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، إن "مجموع كل الأزمات التي واجهناها سابقاً، لا تعادل ما نعيشه اليوم".

من جهتها، تقول الباحثة في معهد أميريكان أونتروبرايز، كارين يونغ، إن اقتصاد دبي كان يقوم على "تسهيل نقل وتسويق البضائع وحركة الناس، لكننا اليوم أصبحنا نعيش في عالم مختلف".

بدورها، أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إلى أن دبي تعدّ "أكثر اقتصادات الشرق الأوسط هشاشة وتأثراً بإجراءات الإغلاق" التي تلت انتشار فيروس كورونا، وقالت المؤسسة في تقرير لها إنها تعتقد أن "اقتصاد دبي سيتقلص بما لا يقل عن نسبة 5 إلى 6% هذه السنة، في حال استمرت إجراءات الإغلاق حتى بداية الصيف".

أزمة سبقت انتشار الوباء

قبل انتشار الوباء ووصوله إلى الإمارات، كانت دبي تعيش فعلاً أزمة اقتصادية، تمثّلت بالأساس في أزمة العقارات وفي صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وفي الضغط الأمريكي على إيران اقتصادياً، والتي كانت تعتبر شريكاً مهماً لإمارة دبي.

عن ذلك يقول جون غامبريل، الصحفي المختص في شؤون الخليج وإيران، إن قيمة سوق عقارات دبي كانت قد انخفضت بـ30% منذ عام 2014، وأن التعويل على حدث "إكسبو 2020" لإنعاشه بات معلقاً الآن، بعد تأجيل المعرض حتى عام 2021.

مجموع كل الأزمات التي واجهناها سابقاً، لا تعادل ما نعيشه اليوم - تيم كلارك - رئيس شركة طيران الإمارات

ويشير تقرير نشرته أسوشيتد برس إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضتها السلطات الأمريكية على الألمنيوم ذهبت بـ10.5% من صادرات دبي من هذا المعدن إلى أمريكا، كما أن الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب على الصين، هددت قطاع الشحن والنقل البحري في دبي، إذ إن 60% من صادرات الصين كانت تمر بأسواق دبي الحرة لتصل إلى أوروبا وإفريقيا لاحقاً.

ويبدو أن أزمة الوباء عرّت واقعاً سابقاً يظهر مدى ارتباط دبي وباقي الإمارات بالتجارة العالمية، والاقتصاد المعولم الذي يدخل اليوم مرحلة الشكل والمراجعة، وهو ما يؤكده أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، بقوله إن مرحلة ما بعد الأزمة "ستطرح أسئلة عن العولمة"، خلال مشاركته في ندوة لـ"معهد بيروت".

من جهة أخرى، لم يكن الواقع الجيوسياسي في المنطقة بمعزل عن أزمة دبي الاقتصادية، إذ يشير تقرير لـصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الأزمة تجد جذورها في تأثير انهيار أسعار النفط لعام 2014، وفي الكلفة الباهظة لحرب اليمن التي تعد الإمارات طرفاً أساسياً فيها، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على إيران التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لدبي، وكذلك تأثيرات الحصار على قطر الذي خفض ثقة المستثمرين العالميين.