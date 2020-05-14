سياسة
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أمريكا تلوّح بعودة كل العقوبات ضد إيران
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تهديد إيران بتفعيل العودة إلى فرض جميع العقوبات إذ لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران.
أمريكا تلوّح بعودة كل العقوبات ضد إيران
إيران تهدد بالخروج من الاتفاق النووي إذا أُرسل ملفها لمجلس الأمن / AP
14 مايو 2020

هددت الولايات المتحدة الأمريكية عبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك علناً بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران٫ المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين الأول بموجب اتفاق إيران النووي.

وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن ”بطريقة أو بأخرى“ استمرار حظر الأسلحة، معتبراً أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن ”وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم“.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى دائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك ”غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى“، مشيراً إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

لكن واشنطن تعتمد على تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قراراً لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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