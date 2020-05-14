أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية.

وجاء في بيان للبنتاغون أن العقد الأول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "SLAM-ER"، إضافة إلى تسليم 650 صاروخاً جديداً "لدعم حكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر إتمام العقد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2028 بالنسبة إلى صواريخ "SLAM-ER"، وهي صواريخ جو-أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" ويصل مداها إلى نحو 155 ميلاً بحرياً.

وذكر البنتاغون أيضاً عقداً بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 467 صاروخ جديد من طراز "Harpoon Block II" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ إلى البرازيل وقطر وتايلاند.

كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

كما جاء في بيان منفصل لبوينغ التي وصفت العقود بالجديدة "ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج "SLAM-ER".

وبوينغ التي أشارت الى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "SLAM-ER" كانت عام 2008 تضع مجموع العقود التي وقعتها عند 3,1 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة أن هذا يتضمن طلباً سابقاً لأسلحة.