سياسة
2 دقيقة قراءة
صفقة سعودية بملياري دولار لشراء ألف صاروخ من الولايات المتحدة
شركة "بوينغ" الأمريكية توقع عقدين بملياري دولار مع السعودية يتضمنان تسليم أكثر من ألف صاروخ في فترة حساسة تمر بها السعودية خاصة مع إجراءات تقشف أعلنتها المملكة لترشيد نفقاتها.
صفقة سعودية بملياري دولار لشراء ألف صاروخ من الولايات المتحدة
البنتاغون: من المقرر إتمام العقد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2028 بالنسبة إلى صواريخ "SLAM-ER" / Reuters Archive
14 مايو 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الأربعاء منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد عن ألف صاروخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى السعودية.

وجاء في بيان للبنتاغون أن العقد الأول بقيمة 1,97 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز "SLAM-ER"، إضافة إلى تسليم 650 صاروخاً جديداً "لدعم حكومة المملكة العربية السعودية".

ومن المقرر إتمام العقد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2028 بالنسبة إلى صواريخ "SLAM-ER"، وهي صواريخ جو-أرض موجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" ويصل مداها إلى نحو 155 ميلاً بحرياً.

وذكر البنتاغون أيضاً عقداً بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 467 صاروخ جديد من طراز "Harpoon Block II" المضاد للسفن، بينها 400 للسعودية.

وسيتم تسليم بقية الصواريخ إلى البرازيل وقطر وتايلاند.

كما سيتم تسليم معدات دعم للهند واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية، وفق البيان.

كما جاء في بيان منفصل لبوينغ التي وصفت العقود بالجديدة "ستضمن استمرار برنامج "هاربون" حتى عام 2026، وإعادة إطلاق خط إنتاج "SLAM-ER".

وبوينغ التي أشارت الى أن المرة الأخيرة التي سلمت فيها نظام أسلحة "SLAM-ER" كانت عام 2008 تضع مجموع العقود التي وقعتها عند 3,1 مليار دولار. وقال متحدث باسم الشركة أن هذا يتضمن طلباً سابقاً لأسلحة.

مصدر:AFP
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us