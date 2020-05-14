سياسة
2 دقيقة قراءة
الصحة العالمية: نجاح مكافحة تركيا لكورونا يجب نقله للمنشورات الأكاديمية
يرغب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا إعداد مشروع يتناول تجربة تركيا الكبيرة في كفاحها ضد فيروس كورونا لإطلاع البلدان الأخرى على التدابير التركية التي اتبعت خلال الأزمة.
الصحة العالمية: نجاح مكافحة تركيا لكورونا يجب نقله للمنشورات الأكاديمية
تركيا اتخذت إجراءات واسعة لاحتواء انتشار فيروس كورونا / Reuters
14 مايو 2020

أعرب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، عن رغبته بإعداد مشروع يتناول تجربة تركيا الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا، وأكد على ضرورة نقل مكافحة تركيا الناجحة إلى المنشورات الأكاديمية.

وذكرت وزارة الصحة التركية، في بيان، أن كلوغ أجرى اتصالاً مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر نظام مؤتمرات الفيديو.

وقال كلوغ مخاطباً قوجه: "أود مرة أخرى تأكيد مدى أهمية تركيا الكبيرة بالنسبة لنا باعتبارها شريكاً قوياً مهماً في التعاون مع أوروبا".

وأضاف: "سأشعر بسعادة كبيرة من إعداد مشروع يتناول تجربة تركيا الكبيرة في مكافحة وباء كورونا بمشاركة الخبراء في فريقكم".

ووصف التحول الذي حققه النظام الصحي في تركيا، بأنه نجاح كبير انعكس بشكل واضح على مكافحة كورونا.

وأكّد أن منظمة الصحة العالمية ترغب بشدة في إطلاع البلدان الأخرى على التدابير التركية بعنوان "أفضل التطبيقات".

تركيا تتغلب على الوباء

بدوره قال الوزير قوجه، إن تركيا أظهرت بشكل واضح أنها نجحت في إدارة أزمة كورونا من حيث الاختبارات والمتابعة والعلاج.

وأوضح أن وزارة الصحة التركية اتخذت الخطوات اللازمة وسط تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية في كل مراحل الوباء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشف وزير الصحة التركي أن وباء كورونا أصبح تحت السيطرة في تركيا، إذ تخطت حصيلة المتعافين من الفيروس بتركيا 100 ألف، على إثر تعافي 2826 مصاباً الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفاً و114، بعد تسجيل 1639 حالة جديدة. كما سجلت تركيا 58 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3952.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us