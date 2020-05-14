أعرب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، عن رغبته بإعداد مشروع يتناول تجربة تركيا الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا، وأكد على ضرورة نقل مكافحة تركيا الناجحة إلى المنشورات الأكاديمية.

وذكرت وزارة الصحة التركية، في بيان، أن كلوغ أجرى اتصالاً مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه عبر نظام مؤتمرات الفيديو.

وقال كلوغ مخاطباً قوجه: "أود مرة أخرى تأكيد مدى أهمية تركيا الكبيرة بالنسبة لنا باعتبارها شريكاً قوياً مهماً في التعاون مع أوروبا".

وأضاف: "سأشعر بسعادة كبيرة من إعداد مشروع يتناول تجربة تركيا الكبيرة في مكافحة وباء كورونا بمشاركة الخبراء في فريقكم".

ووصف التحول الذي حققه النظام الصحي في تركيا، بأنه نجاح كبير انعكس بشكل واضح على مكافحة كورونا.

وأكّد أن منظمة الصحة العالمية ترغب بشدة في إطلاع البلدان الأخرى على التدابير التركية بعنوان "أفضل التطبيقات".

تركيا تتغلب على الوباء

بدوره قال الوزير قوجه، إن تركيا أظهرت بشكل واضح أنها نجحت في إدارة أزمة كورونا من حيث الاختبارات والمتابعة والعلاج.

وأوضح أن وزارة الصحة التركية اتخذت الخطوات اللازمة وسط تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية في كل مراحل الوباء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، كشف وزير الصحة التركي أن وباء كورونا أصبح تحت السيطرة في تركيا، إذ تخطت حصيلة المتعافين من الفيروس بتركيا 100 ألف، على إثر تعافي 2826 مصاباً الأربعاء.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفاً و114، بعد تسجيل 1639 حالة جديدة. كما سجلت تركيا 58 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3952.