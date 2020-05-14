سياسة
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حفتر يقصف مستشفى طرابلس المركزي وحكومة الوفاق توجه إنذاراً أخيراً لمليشياته
شنت مليشيات حفتر قصفاً على مستشفى طرابلس المركزي والأحياء السكنية المجاورة له، ما أدى إلى إصابة 14 جريحاً بينهم نساء وأطفال، والتسبب في أضرار بليغة بالمستشفى، فيما وجهت قوات حكومة الوفاق إنذاراً أخيراً إلى مليشيات حفتر في قاعدة الوطية الجوية.
حفتر يقصف مستشفى طرابلس المركزي وحكومة الوفاق توجه إنذاراً أخيراً لمليشياته
أدى القصف إلى إصابة 14 جريحاً بينهم نساء وأطفال وتسبب في أضرار بليغة بالمستشفى - صورة أرشيفية / AP
14 مايو 2020

قصفت مليشيات خليفة حفتر، فجر الخميس، مستشفى طرابلس المركزي والأحياء السكنية المجاورة له، ما أدى إلى إصابة 14 جريحاً بينهم نساء وأطفال، وتسبب في أضرار بالغة بالمستشفى، حسب ما جاء في بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

من جهتها، وجهت قوات حكومة الوفاق، مساء الأربعاء، إنذاراً أخيراً إلى مليشيات حفتر، وكل من حمل السلاح في قاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابع لقوات الحكومة المعترف بها دولياً، في بيان: "لا يخدعنكم مجرم الحرب حفتر وأبناؤه (..) ولا تسمعوا لأوهامهم"، وكشف أن سلاح الجو يواصل على مدار الساعة تنفيذ الطلعات الاستطلاعية في سماء القاعدة.

وأشار إلى أنه يرصد جميع الطرق المؤدية للقاعدة الجوية وسيستهدف أي محاولات للتسلل أو الإمداد أو أي آلية تحاول الاتجاه إليها، ولفت إلى أن قوات الحكومة "عازمة تماماً على بسط سيطرة الدولة على قاعدة الوطية الجوية وكل ربوع ليبيا".

وشن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، منذ بداية مايو/أيار الجاري، 57 غارة استهدفت تمركزات حفتر، في قاعدة الوطية، وفق بيانات نشرتها "بركان الغضب".

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، اعتبرت الحكومة الليبية أن "الوطية" أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار "قاعدة الخادم" بالمرج. وفق حكومة الوفاق.

و"الوطية"؛ آخر تمركز عسكري مهم تملكه مليشيات حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وإن لم تسيطر عليها قوات الحكومة، فستشكل دوماً تهديداً قوياً على مدن الساحل الغربي.

وتكمن خطورة قاعدة الوطية الجوية، في موقعها المحصن طبيعياً، حيث شيدها الأمريكيون خلال الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وأقرب منطقة مأهولة تبعد عنها 25 كلم.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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