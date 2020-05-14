سياسة
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اليمن.. أوبئة غامضة تفتك بأكثر من 600 شخص في عدن
تواصل مدينة عدن اليمنية تسجيل حالات إصابات بجائحة كورونا، كما سجلت المدينة 600 حالة وفاة نتيجة أوبئة غامضة لا يعلم أحد مصدرها.
اليمن.. أوبئة غامضة تفتك بأكثر من 600 شخص في عدن
51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل. / Reuters
14 مايو 2020

أكد مصدر حكومي يمني الخميس، وفاة أكثر من 600 شخص بينهم 6 مسؤولين حكوميين بفيروسات وأوبئة غامضة تجتاح محافظة عدن جنوبي البلاد دون أن تقدم المصادر الرسمية تفاصيل حولها حتى الآن.

وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه :"توفى أكثر من 623 شخصاً بينهم 6 مسؤولين حكوميين في الفترة بين 1 حتى 13 مايو/آيار الجاري جراء أوبئة وفيروسات تجتاح محافظة عدن يرجح أنها الشيكونغونيا، والطاعون الرئوي“.

والأربعاء توفى اثنان من مسؤولي الحكومة في عدن بالأوبئة نفسها، ليرتفع الإجمالي إلى 6 مسؤولين خلال سبعة أيام.

هذا وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية الاثنين، عدن ”مدينة موبوءة“ جراء تفشي أنواع مختلفة من الفيروسات والأوبئة القاتلة فيها آخرها فيروس كورونا المستجد، وناشدت المجتمع الدولي التدخل لدعم القطاع الصحي في البلاد.

وترجح مصادر أن تكون الأمراض التي تفتك بأجساد اليمنيين كالطاعون الرئوي هو نوع شديد من التهاب الرئة، تسببه بكتيريا "يرسينيا بيستيس" .

فيما "الشيكونغونيا" هو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر عن طريق حشرة البعوض، ويسبّب حمى وآلاماً مبرّحة في المفاصل والعضلات إضافة للصداع والتقيّؤ والطفح الجلدي، وفق منظمة الصحة العالمية.

واليمن سجلت للآن 70 حالة إصابة بكورونا في حين توفي 12 شخصاً.

مصدر:AA
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