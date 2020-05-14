سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 مايو/أيار 2020
عمان تحذِّر من أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، واصفةً تلك الخطوة بـ"الكارثية" / AA
14 مايو 2020

أهم الأحداث:

الأردن يحذر إسرائيل من أي قرار لضم المستوطنات وأراضي الغور، ووزير الصحة التركي يعلن السيطرة على كورونا بعد تجاوز أعداد المتعافين 100 ألف.

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      الأردن يحذر إسرائيل من أي قرار لضم المستوطنات وأراضي الغور

      جددت عمان الأربعاء، تحذيرها من أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، واصفةً تلك الخطوة بـ"الكارثية". [الأناضول]

      جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الإسبانية أرانكا غونزاليس. [الأناضول]

      وقال الصفدي: "إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً". [TRT عربي]

      وزير الصحة التركي يعلن السيطرة على كورونا

        أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، أن بلاده سيطرت على جائحة كورونا. وقال قوجه في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع المجلس العلمي حول كورونا بالعاصمة أنقرة: "نشهد تحسُّناً مستقراً منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة". [TRT عربي]

        وأضاف الوزير: "يمكننا إجراء 50 ألف اختبار لكورونا يومياً، لكن لا نصل إلى هذا الرقم نظراً إلى تراجع الفيروس"، مشيراً إلى أنه "منذ الإصابة الأولى بكورونا، رصدت فرق المتابعة (عددها 6239) 722 ألف شخص كان كل منهم على اتصال بمصاب واحد على الأقل". [TRT عربي]

        وتابع الوزير التركي: "يوم واحد محفوف بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من التزام تدابير كورونا"، مضيفاً: "إذا منحنا فرصة للفيروس فيحتمل العودة إلى ما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درساً للعالم بعد أن أصبحنا نموذجاً يحتذى". [TRT عربي]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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