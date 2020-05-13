سياسة
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إيطاليا.. برلماني يصف المواطنة المعتنقة للإسلام بـ"الإرهابية الجديدة"
وصف البرلماني الإيطالي أليساندرو باجانو مواطنته سيلفيا كونستانزو رومانو المحرَّرة من خاطفيها في الصومال بأنها "إرهابية جديدة"، وذلك بعد اعتناقها الإسلام، فيما استنكرت رئيسة جلسة البرلمان مارا كارفانيا تصريحات باجانو، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة".
إيطاليا.. برلماني يصف المواطنة المعتنقة للإسلام بـ"الإرهابية الجديدة"
البرلماني الإيطالي أليساندرو باجانو يصف مواطنته سيلفيا كونستانزو رومانو بالـ"إرهابية جديدة" بعد اعتناقها الإسلام / AA
13 مايو 2020

وصف برلماني إيطالي مواطنته سيلفيا كونستانزو رومانو المحررة من خاطفيها في الصومال بأنها "إرهابية جديدة"، وذلك بعد اعتناقها للإسلام.

جاء ذلك في كلمة لأليساندرو باجانو النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، خلال جلسة الغرفة الثانية للبرلمان الأربعاء.

وقال باجانو: "رأينا وصول الإرهابية الجديدة إلى إيطاليا".

بدورها استنكرت النائبة مارا كارفانيا رئيسة الجلسة تصريحات باجانو، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة".

وتلقت المواطنة الإيطالية رومانو المحررة بمساعدة الاستخبارات التركية من الخطف، الكثير من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اعتناقها الإسلام مؤخراً.

وذكرت أنباء تداولتها وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء، أن رومانو تلقت تهديدات وعبارت كراهية في تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي 9 مايو/أيار الجاري، حررت الاستخبارات التركية رومانو، خلال عملية أمنية قادتها بالتعاون مع نظيرتيها الإيطالية والصومالية، بعد أن اختطفت قبل 18 شهراً في كينيا.

والسبت، تسلمت البعثة الدبلوماسية الإيطالية مواطنتها المحررة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ولم تذكر المصادر معلومات عن الجهة المختطفة للمواطنة الإيطالية.

وأعلنت المختطفة الإيطالية اعتناقها الإسلام، وتغيير اسمها إلى "عائشة".

وتحت عنوان "أنا غيّرت ديني، واسمي الآن عائشة" نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الاثنين، خبر اعتناق المواطنة سيلفيا كونستانزو رومانو الدين الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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