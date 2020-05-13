أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، أن بلاده سيطرت على جائحة كورونا.

وقال قوجه في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع المجلس العلمي حول كورونا بالعاصمة أنقرة: "نشهد تحسُّناً مستقراً منذ الأسبوع الخامس للجائحة التي أصبحت تحت السيطرة".

وأضاف الوزير: "يمكننا إجراء 50 ألف اختبار لكورونا يومياً، لكن لا نصل إلى هذا الرقم نظراً إلى تراجع الفيروس".

وأردف: "منذ الإصابة الأولى بكورونا، رصدت فرق المتابعة (عددها 6239) 722 ألف شخص كان كل منهم على اتصال بمصاب واحد على الأقل".

وتابع الوزير التركي: "يوم واحد محفوف بالمخاطر يمكن أن يغير المشهد، بعد 8 أسابيع من التزام تدابير كورونا"، مضيفاً: "إذا منحنا فرصة للفيروس فيحتمل العودة إلى ما كنا عليه الشهر الماضي، لنكون درساً للعالم بعد أن أصبحنا نموذجاً يحتذى".

وفي سياق متصل، تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا الأربعاء، في تركيا 100 ألف، على إثر تعافي 2826 مصاباً.

وفي تعليقه على الإحصاءات، قال وزير الصحة التركي فخر الدين عبر حسابه في تويتر، إنه "لأول مرة يتراجع عدد مرضى كورونا في العناية المركزة إلى ما دون 1000".

وأكّد الوزير التركي أن "اختبارات كورونا بلغت نحو 1.5 مليون، وينبغي الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي".

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها وزارة الصحة التركية، أن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 143 ألفاً و114، بعد تسجيل 1639 حالة جديدة. كما سجلت تركيا 58 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3952.