فيما سجّلت السعودية والبحرين ولبنان وفلسطين والكويت وقطر والمغرب وعمان ارتفاعاً في أعداد إصابات كورونا ووفياته، لم تسجّل تونس أي إصابات لليوم الثالث على التوالي، وسط تحذيرات من أن ذلك لا يعني القضاء على الوباء في البلاد.

9 وفيات في السعودية و122 إصابة في البحرين

أعلنت السعودية الأربعاء، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 273، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة.

ورصدت الوزارة ألفاً و905 إصابات جديدة، لترتفع المحصلة إلى 44 ألفاً و830 إصابة، فيما تعافى17 ألفاً و622 شخصاً.

وفي البحرين، أعلنت عضو الفريق الوطني لمكافحة كورونا (حكومي) جميلة السلمان في مؤتمر صحفي، تسجيل 122 إصابة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بذلك إلى 5 آلاف و531، بينها 9 وفيات وألفان و192 حالة تعافٍ.

8 إصابات في لبنان وواحدة في فلسطين

أعلن لبنان الأربعاء، تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 878، وفقاً لوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة تسجيل 26 حالة وفاة، و236 حالة تعافٍ.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان، تسجيل إصابة جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فلسطين 548، بينها 375 في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، و173 إصابة غير مؤكدة في مدينة القدس، بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية من العمل داخل المدينة.

7 وفيات في الكويت و1390 إصابة في قطر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و751 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 162، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11 ألفاً و28، بينها 82 حالة وفاة، و3 آلاف و263 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفاً و390 إصابة جديدة بالفيروس، و124 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 26 ألفاً و539، بينها 14 وفاة، و3 آلاف و143 حالة تعافٍ.

298 إصابة في عمان و48 في المغرب

أعلنت وزارة الصحة العمانية الأربعاء، تسجيل 298 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4 آلاف و19، بينها 17 وفاة، وألف و289 حالة تعافٍ.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجّلت 48 إصابة، ترفع إجمالي العدد إلى 6 آلاف و466.

وأوضح البيان أن تسجيل 188 وفاة، و3 آلاف و99 حالة تعافٍ، من إجمالي عدد الإصابات حتى الآن.

يجب أن نسجّل 40 يوماً من دون إصابات حتى نقول إن الوضع مستقر. - نصاف بن علية - المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض المستجدة بتونس

تونس من دون إصابات جديدة لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة التونسية الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الحالات المسجلة حتى الآن، استقر عند ألف و32 حالة.

وأضافت أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، وأن عدد الوفيات استقر عند 45 حالة وفاة.

وأكّدت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض المستجدة نصاف بن علية، أن تقييم المخاطر الوبائية في البلاد لا يزال مرتفعاً. وقالت بن علية إن تسجيل صفر حالات في تونس لـ3 أيام "لا يعني أن كورونا غير موجود في البلاد".

وأضافت: "يجب أن نسجّل 40 يوماً من دون إصابات حتى نقول إن الوضع مستقر".

وأرجعت بن علية ارتفاع تقييم المخاطر الوبائية إلى تواصل إجلاء تونسيين من الخارج وعدم القضاء على الفيروس في مناطق أخرى في العالم.

وأوضحت أن سلطات البلاد عززت المنظومة الرقابية الصحية حتى تتمكن من اكتشاف حالات الإصابة في وقت سريع لتفادي انتشار العدوى.

وحتى عصر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين، و374 ألفاً حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 294 ألفاً، وتعافى أكثر من مليون و622 ألفاً، وفق موقع worldometer المختص برصد ضحايا الفيروس.