سياسة
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خطوة كارثية.. الأردن يحذر إسرائيل من أي قرار لضم المستوطنات وأراضي الغور
حذرت الأردن من أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، واصفةً تلك الخطوة بـ"الكارثية". وقال وزير الخارجية الأردني إن ذلك "سيقتل فرص تحقيق السلام العادل وسيدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع".
خطوة كارثية.. الأردن يحذر إسرائيل من أي قرار لضم المستوطنات وأراضي الغور
الأردن يحذر إسرائيل من أي قرار لضم المستوطنات وأراضي الغور / Reuters
13 مايو 2020

جددت عمان الأربعاء، تحذيرها من أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، واصفةً تلك الخطوة بـ"الكارثية".

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الإسبانية أرانكا غونزاليس.

وقال الصفدي: "إن أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً".

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، بحث الصفدي وغونزاليس سبل تعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأكدا استمرار اتخاذ الخطوات الكفيلة بزيادة التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الأردنية الأوروبية.

واتفق الجانبان على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، مؤكدين أن ذلك يعد خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد.

واستعرض الصفدي ونظيرته الإسبانية الخطوات التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمل على الحول دون اتخاذ إسرائيل لأي قرار بالضم.

وثمّن الوزير الأردني موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية والداعم لحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية، سبيلاً للتوصل إلى حل للصراع.

وشدد الوزيران على استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتفق مع زعيم حزب أزرق-أبيض بيني غانتس نهاية أبريل/نيسان الماضي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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