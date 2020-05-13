أكد المتحدث باسم الشبكة العالمية للتواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء أنه من غير المرجح أن تعيد الشركة فتح مكاتبها قبل سبتمبر/أيلول وأن العديد من موظفيها سيسمح لهم بالعمل من منازلهم في شكل دائم حتى بعد انتهاء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف "كنا في وضع فريد يسمح لنا بالاستجابة بسرعة والسماح للأشخاص بالعمل من المنزل نظراً لتركيزنا على اللامركزية ودعم قوة عاملة موزعة قادرة على العمل من أي مكان".

كما قال المتحدث باسم هذا الموقع الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له "أثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه يمكننا القيام بهذا العمل، لذلك إذا كان موظفونا في وضع وحالة تمكنهم من العمل من المنزل ويريدون الاستمرار في ذلك إلى الأبد، فسوف نجعل ذلك ممكناً".

وقالت الشركة إن أي إعادة فتح لمكاتبها ستكون "حذرة ومتعمدة وسيفتح المكتب تلو الآخر وتدريجياً" عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال المتحدث "قرار افتتاح المكاتب يعود إلينا، لكنّ قرار العودة وتوقيتها يعود إلى الموظفين".

وأوضح "مع استثناءات قليلة للغاية، لن يتم فتح المكاتب قبل سبتمبر/أيلول، وعندما نقرر فتح مكاتب فلن يكون الأمر مماثلاً لما كان من قبل".

وليس "تويتر" فقط من اتخذ هذا القرار الخاص بمنهجية عمله المستقبلية٫ فموقع غوغل وفيسبوك أيضاً من المرجح أن يواصل جميع موظفي شركاتهم العمل عن بُعد حتى نهاية العام.