سياسة
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تقرير أمريكي: إخراج تركيا من برنامج "F-35" سيزيد مخاطر الإنتاج
أشار تقرير لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إلى أن محاولة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35"، بسبب شرائها معدات دفاعية من روسيا في يوليو/تموز الماضي، قد يؤدي إلى زيادة مخاطر عملية الإنتاج والتوريد المتعرقلة.
تقرير أمريكي: إخراج تركيا من برنامج "F-35" سيزيد مخاطر الإنتاج
أوضح التقرير أن إخراج تركيا من البرنامج ستزيد من مخاطر الإنتاج / Reuters
13 مايو 2020

حذر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، من إمكانية أن تؤدي محاولة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35"، لزيادة مخاطر عملية الإنتاج والتوريد المتعرقلة، حسب ما جاء في تقرير للمكتب عن توريد قطع مقاتلات "F-35"، نشر الثلاثاء.

وجاء في التقرير أن "إخراج تركيا من البرنامج جرّاء مخاوف بسبب شرائها معدات دفاعية من روسيا في يوليو/تموز الماضي، ستزيد من مخاطر الإنتاج".

وأوضح التقرير أن معظم الاختبارات المخطط لها في 2019 أجريت، مشيراً إلى حدوث تأخير لمدة 9 أشهر في جزء من البرنامج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت التقرير إلى إمكانية تراجع الإنتاج الكامل للمقاتلة إلى مارس/آذار المقبل بسبب التأخير الذي حدث، وأشار إلى أن 3 آلاف فقط من أصل 10 آلاف من جسم الطائرة الذي جرى إنتاجه، يستوفي معايير التصميم المحددة.

وبين التقرير أن أكثر من 500 طائرة في المدرج، لم تصل إلى أهداف الموثوقية والاستدامة للبرنامج.

ونهاية العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا.

وينص مشروع الموازنة، على عدم تسليم أنقرة مقاتلات "F-35" بذريعة استمرارها في استيراد منظومات "S-400" للدفاع الجوي من روسيا، وضرورة فرض عقوبات عليها بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وفي 12 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الروسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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