سياسة
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الوفاق الليبية تكثف غاراتها على مليشيات حفتر وتدعو مجلس الأمن لمحاسبته
شنّت القوات الحكومية الليبية غارات جوية استهدفت آليات مسلحة وعناصر من مليشيات الانقلابي خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية الجوية، فيما دعت الحكومة مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة حفتر وداعميه، لشنّهم هجمات صاروخية على مقارّ دبلوماسية.
الوفاق الليبية تكثف غاراتها على مليشيات حفتر وتدعو مجلس الأمن لمحاسبته
صورة أرشيفية لمعارك سابقة على أطراف العاصمة الليبية  / Getty Images
13 مايو 2020

أعلن الجيش الليبي شنّ سلاح الجو التابع له 3 ضربات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت آليات مسلحة وعناصر من مليشيات خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية الجوية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم قوات الجيش الليبي محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، فجر الأربعاء.

وأضاف قنونو أن "سلاح الجو يواصل تنفيذ طلعات جوية استطلاعية في سماء المنطقتين الوسطى والغربية لرصد أي محاولات للتحرك أو إمداد ميليشيات حفتر الإرهابية في عدوانها على طرابلس".

والثلاثاء أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً أن المدفعية الثقيلة وجّهت ضربات دقيقة استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر الإرهابية في القاعدة الجوية الواقعة غربي طرابلس.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، قال قنونو إن قاعدة الوطية أخطر القواعد التي يستخدمها المتمردون في عدوانهم على العاصمة، وعملت الدول الداعمة لحفتر على أن تكون قاعدة إماراتية، على غرار قاعدة الخادم بالمرج (شرق).

وأضاف قنونو آنذاك أن "معظم الطائرات النفاثة والمسيَّرة أقلعت في بداية العدوان على طرابلس، من هذه القاعدة التي تحولت إلى غرفة عمليات رئيسية غربية لحفتر، بعد تحرير مدينة غريان (جنوب طرابلس)، لذلك كان تعطيل القاعدة من أولوياتنا".

دعوة للمحاسبة

من جهة أخرى دعت الحكومة الليبية الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وداعميه، لشنّه هجمات صاروخية على مقري السفارة التركية وإقامة السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس الخميس.

جاء ذلك في رسالة وجّهها وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، إلى مجلس الأمن، حسب بيان للوزارة على صفحتها بفيسبوك.

وقا سيالة في رسالته، إن استهداف مقارّ البعثات الدبلوماسية هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وأضاف: "نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية لأداء واجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه".

وعلى خلفية قصف مقر سفارتها، هدّدت الخارجية التركية الأحد باستهداف مليشيات حفتر، واعتبارها "أهدافاً مشروعة" إذا هاجمت المصالح التركية.

وبدعم من دول إقليمية وأوروبية، ينازع حفتر الحكومة الليبية المعترَف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

وتواصل هذه المليشيات القتال رافضةً الاستجابة لقرار صادر عن مجلس الأمن في 12 فبراير/شباط، يطالب بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث عن حل للنزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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